AMC, la hausse des actions meme n’est « tout simplement pas saine », déclare un stratège

« Ces mouvements sont si dramatiques et, pour être honnête avec vous, je pense simplement que c’est un signe de mousse sur le marché. Nous avons vu cette énorme quantité de liquidités que la Réserve fédérale a fournie au cours de la dernière année, et ils nous ont dit plus récemment qu’ils allaient réduire cela », a déclaré Maley à « Trading Nation » de CNBC jeudi.

AMC, l’affiche actuelle du groupe, est passée de pertes à gains vendredi midi alors que les investisseurs digèrent la perspective d’une nouvelle émission d’actions. Ce titre a augmenté de plus de 100% cette semaine et a augmenté de près de 2 700 % depuis un creux de janvier.

L’indicateur de force relative d’une action, ou RSI, mesure à quel point un actif est suracheté ou survendu. Lorsqu’il se négocie au-dessus de 70, cela suggère généralement qu’une action est devenue surachetée et pourrait être due à un repli.

AMC n’est « pas si largement impliquée sur le marché que cela provoquera un crash grave, mais cela provoquera un recul du marché et ce sera bon et sain parce que ce qui se passe en ce moment n’est tout simplement pas sain à mon avis, » a déclaré Maley.

Delano Saporu, fondateur de New Street Advisors, considère ces mouvements moins comme un signe de trouble que comme un signe des temps.

« On pensait que c’était fini [earlier this year] et vraiment ce n’est pas aussi loin que les idées de crowdsourcing de ce que vous appelleriez des commerçants de détail ou des commerçants de reddit », a déclaré Saporu au cours du même segment. « En tant que spectateur, c’est vraiment intéressant à regarder et je pense que cela ne va pas disparaître, vous êtes va voir plus de ce crowdsourcing d’idées. »

Alors qu’il éviterait AMC, il y a un stock de mèmes qu’il considère comme méritant un second regard.

« Si vous regardez l’ensemble de l’espace mème, il y a d’autres domaines et noms que j’aime. Je pense qu’il y a des pièces dans l’espace EV. Donc, si vous regardez un stock comme Nio, c’est celui qui n’a pas a vraiment récupéré les sommets, s’échangeant à environ 66 $ l’action plus tôt cette année, c’est donc celui que j’aime vraiment et que je regarde. Je pense qu’il y a beaucoup de vents arrière qui profiteraient à une entreprise comme Nio », a-t-il déclaré.

Le constructeur chinois de véhicules électriques Nio a augmenté de 9% cette semaine. Il reste 37% sur un pic de janvier.

Divulgation: New Street Advisors détient NIO.

