AMC Entertainment, Tesla, Micron, Under Armour et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Divertissement AMC – Les actions ont chuté de 14,8% après que la société a proposé un regroupement d’actions et annoncé une nouvelle augmentation de capital de 110 millions de dollars dans le but de minimiser son endettement. Les actions de ses actions privilégiées ont bondi de plus de 64 %.

Tesla – Les actions ont chuté de plus de 9% lors de la séance de jeudi. Tesla offert un rabais de 7 500 $ sur ses véhicules Model 3 et Model Y livré aux États-Unis d’ici la fin de l’année, ainsi que 10 000 miles de suralimentation gratuite pour ces véhicules, selon son site Web.

Technologie Micron — Le titre de semi-conducteurs a perdu 5 % après que la société a partagé des résultats et des revenus trimestriels décevants, qu’elle a attribués au ralentissement de la demande qui devrait se poursuivre jusqu’en 2023. Micron a également annoncé qu’il réduirait ses effectifs de 10 % l’année prochaine. Les autres stocks de puces, notamment Nvidia et Advanced Micro Devices, ont respectivement chuté de 9 % et 7 %. Marvell Technology a chuté de plus de 5 %.

CarMax —Les actions du détaillant automobile ont perdu 6,6 % après que ses bénéfices et ses revenus pour le dernier trimestre aient été inférieurs aux attentes de Wall Street. CarMax a gagné 24 cents par action sur 6,51 milliards de dollars de revenus. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 70 cents par action sur 7,29 milliards de dollars de revenus.

Sous protection – Les actions ont chuté de plus de 4% jeudi. Le fabricant de vêtements d’athlétisme a annoncé que Stephanie Linnartz, l’actuelle présidente de Marriott International, rejoindrait l’entreprise en tant que PDG en 2023.

TuSimple – Les actions ont chuté de plus de 12% après TuSimple saide, il supprimerait 25% de ses effectifsce qui toucherait environ 350 employés de la startup de camions autonomes.

Actions des compagnies aériennes – Une multitude d’actions des compagnies aériennes ont chuté jeudi au milieu des nouvelles de centaines d’annulations de vols alors qu’une énorme tempête hivernale a frappé les États-Unis et United a chuté de 5,5% et 4%, respectivement. Delta et Southwest ont chuté d’au moins 3 %.

Aliments Tyson – Les actions de Tyson Foods ont chuté de 1,9 % après que le Wall Street Journal a annoncé que le producteur de viande et de volaille devrait perdre des centaines d’employés lors de la consolidation de ses bureaux l’année prochaine.

MillerKnoll – MillerKnoll a bondi de plus de 7% après avoir annoncé des résultats et des revenus du deuxième trimestre de l’exercice 2023 supérieurs aux attentes. Le constructeur de mobilier de bureau a également déclaré avoir été en mesure de réaliser des réductions de dépenses annualisées de 30 à 35 millions de dollars, qui commenceront à être réalisées au troisième trimestre et plus complètement au quatrième trimestre.

Mirati Therapeutics – Les actions ont augmenté de 2,2% après que la FDA a accordé au traitement du cancer colorectal du fabricant de médicaments une désignation de “thérapie révolutionnaire”.

– Sarah Min de CNBC a contribué au reportage