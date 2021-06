AMC Entertainment, Lands’ End, Ambarella et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

AMC Entertainment (AMC) – AMC a bondi de 23,7% dans les échanges avant commercialisation après le bond de 22,7% d’hier. Cela est intervenu après que l’exploitant du cinéma a levé plus de 230 millions de dollars lors d’une vente d’actions au fonds spéculatif Mudrick Capital, qui aurait immédiatement vendu ces actions à profit.

Lands’ End (LE) – Le détaillant de vêtements a annoncé un bénéfice inattendu de 8 cents par action, par rapport à une prévision consensuelle d’une perte trimestrielle de 29 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, aidés par un bond des ventes numériques. Lands’ End a bondi de 6,6% dans les échanges avant commercialisation.

Ambarella (AMBA) – Ambarella a battu les estimations de 6 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 23 cents par action. Le fabricant de puces et de composants vidéo a également vu ses revenus dépasser les prévisions de Street, stimulés par la forte croissance de l’activité automobile de l’entreprise. Cela a également donné une perspective optimiste. Ambarella a progressé de 4,9% en pré-commercialisation.

Advance Auto Parts (AAP) – Le détaillant de pièces automobiles a gagné 3,34 $ par action pour son dernier trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 3,08 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 24,7 %, légèrement mieux que l’estimation consensuelle de 23 %. Advance Auto a noté la force des ventes des clients bricoleurs et professionnels.

Etsy (ETSY) – Le marché de l’artisanat en ligne a annoncé un accord pour acheter la société de revente de vêtements Depop pour 1,625 milliard de dollars. Depop, basée à Londres, continuera à fonctionner en tant que marché distinct une fois la transaction conclue. Etsy a augmenté de 1% en pré-commercialisation.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) – Hewlett Packard Enterprise a déclaré un bénéfice trimestriel de 46 cents par action, dépassant les estimations de 4 cents par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street. La société informatique d’entreprise a enregistré sa première croissance de revenus d’une année sur l’autre depuis 2018, mais elle a également signalé une baisse séquentielle des marges bénéficiaires du matériel. Ses actions ont chuté de 1,8 % dans les échanges avant commercialisation.

Zoom Video (ZM) – Zoom est arrivé à 33 cents par action en avance sur les estimations, avec un bénéfice trimestriel de 1,33 $ par action. Les revenus de la société de plate-forme de communication vidéo ont également dépassé les prévisions des analystes, et la société a donné des conseils optimistes alors même que de plus en plus de personnes retournent dans leurs bureaux. Les actions Zoom ont gagné 2,4% en pré-commercialisation.

Taiwan Semiconductor (TSM) – Le fabricant de puces a commencé la construction d’une nouvelle usine de puces en Arizona, selon le directeur général CC Wei. Il a déclaré que l’usine prévue reste sur la bonne voie pour commencer la production de puces en 2024.

Cinemark (CNK), IMAX (IMAX) – Goldman Sachs a déclassé les deux actions à « vendre » de « neutre », affirmant qu’une reprise attendue du box-office du cinéma en 2021 et 2022 se reflète déjà dans les prix des deux actions et qu’il y a risques » à cette reprise. Cinemark a perdu 2,8% dans l’action de pré-commercialisation, tandis que IMAX a chuté de 2,5%

Tesla (TSLA) – La Securities and Exchange Commission aurait dit à Tesla, une fois en 2019 et une fois en 2020, qu’elle n’avait pas correctement approuvé les tweets du PDG Elon Musk à deux reprises. Le Wall Street Journal a cité des documents obtenus en vertu de la Freedom of Information Act, qui pointent vers un tweet sur le cours de l’action Tesla et un autre sur les niveaux de production.

Moderna (MRNA) – Le fabricant de médicaments a annoncé un partenariat avec la société de sciences de la vie Thermo Fisher Scientific (TMO) pour fournir des services de fabrication et d’emballage pour le vaccin Covid-19 de Moderna alors qu’il cherche à augmenter la production.

Scotts Miracle-Gro (SMG) – Scotts a relevé ses perspectives financières pour l’année entière, car il s’attend à ce que l’augmentation des ventes de produits pour pelouses et jardins liée à la pandémie se poursuive même si la pandémie recule. Scotts s’attend désormais à une croissance des ventes en année pleine de 17 % à 19 %, contre une estimation précédente de 8 % à 12 %. Les actions Scotts ont ajouté 1% à l’action avant commercialisation.