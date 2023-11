AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE : AMC) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 8 novembre 2023

AMC Entertainment Holdings, Inc. dépasse les attentes en matière de bénéfices. Le BPA déclaré est de 0,08 $, les attentes étaient de -0,22 $.

John Merriwether : Merci, Jenny. Bon après-midi. Je souhaite à tous la bienvenue à la webdiffusion des résultats du troisième trimestre 2023 d'AMC. Cet après-midi, je suis accompagné d'Adam Aaron, notre président-directeur général, et de Sean Goodman, notre directeur financier.

Sur cette webdiffusion, nous pouvons faire référence à des mesures financières non conformes aux PCGR telles que le flux de trésorerie disponible en devises constantes de l'EBITDA ajusté, la consommation de trésorerie d'exploitation, la trésorerie d'exploitation générée, entre autres. Pour un rapprochement complet de nos mesures non-GAAP avec les résultats GAAP, veuillez consulter nos résultats publiés publiés dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web plus tôt cet après-midi.

Sur ce, je cède la parole à Adam.

Adam Aron : Merci, Jean. Bonjour à tous et merci d’être parmi nous aujourd’hui. Il est presque impossible de contenir notre fierté, face à la force record des résultats financiers d’AMC pour le troisième trimestre 2023. Dans la foulée de nos récents résultats records au deuxième trimestre, nous avons placé la barre encore plus haut au troisième trimestre. Tant en termes de chiffre d’affaires que d’EBITDA ajusté, il s’agit des meilleurs résultats du troisième trimestre des 103 ans d’histoire d’AMC. Par définition, le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajusté ont dépassé ceux du troisième trimestre de l’année dernière. Ils ont battu le troisième trimestre 2019, qui était le dernier trimestre non affecté par la pandémie de COVID-19. Et d’ailleurs, ils ont battu tous les résultats du troisième trimestre jamais publiés par AMC. Une fois de plus, AMC a dépassé les estimations du consensus et les attentes du marché dans tous les domaines, et nous l’avons fait haut la main.

AMC se trouvait littéralement dans un stade de réalisation différent de celui prévu par de nombreux observateurs tiers. Sean discutera plus en détail de ces résultats exceptionnels du troisième trimestre lors de son allocution préparée. Mais il suffit de dire qu’AMC affiche des revenus supérieurs à 1,4 milliard de dollars, un EBITDA ajusté de 194 millions de dollars et un bénéfice net positif de 12 millions de dollars est un exploit qui nous fait tous sourire à Leawood, Kansas. L’ensemble du trimestre a été rajeunissant pour AMC, et le mois de juillet a été particulièrement significatif, car il s’agissait du deuxième mois le plus rentable de tout l’histoire centenaire d’AMC. La fréquentation mondiale des cinémas AMC s’est élevée à plus de 73,4 millions de visiteurs au troisième trimestre 2023, en hausse de 38,4 % par rapport au troisième trimestre de l’année précédente. Il a établi un record pour la fréquentation trimestrielle dans l’ère post-pandémique.

La fréquentation d’AMC au troisième trimestre 2023 était la plus élevée depuis le quatrième trimestre 2019. Les cinéphiles sont revenus dans les cinémas AMC et en nombre toujours croissant au troisième trimestre 2023 en réponse aux efforts de nos deux studios partenaires pour augmenter la quantité et la qualité des nouvelles sorties. Combiné à l’engagement continu d’AMC à améliorer l’expérience client appréciée dans nos cinémas. Ce maintien de l’AMC a suivi une trajectoire de reprise qui se distingue par trois aspects clés. Premièrement, le box-office à l’échelle de l’industrie montre enfin une certaine solidité. Deuxièmement, nous avons terminé le trimestre avec 730 millions de dollars de liquidités et nous restons déterminés à garantir que nos réserves de liquidités restent solides. Et troisièmement, la contribution d’AMC par client a augmenté de 30 % par rapport aux normes pré-pandémiques. Je voudrais répéter ce chiffre pour le souligner, afin que vous l’entendiez tous et compreniez sa signification.

La contribution d’AMC par client a augmenté de 30 % par rapport à il y a quatre ans. En conséquence, AMC a démontré au moins pour ce trimestre que nous pouvons déclarer un montant sain d’EBITDA ajusté ou avoir un flux de trésorerie disponible positif sans un retour complet du box-office aux niveaux d’avant la pandémie. Même si les niveaux de box-office d’avant la pandémie seraient certainement préférables. Quant à ce box-office, ce fut un trimestre inspirant qui a vu le box-office nord-américain, ce qu’on appelle le box-office national, atteindre 2,7 milliards de dollars, dépassant de 38 % le troisième trimestre 2022, atteignant 95 % du box-office du troisième trimestre 2019 avant la pandémie. Il s’agit du niveau le plus proche que notre industrie ait atteint des niveaux de box-office trimestriels qui étaient considérés comme normaux à l’époque pré-pandémique. Quant à notre argent. La raison pour laquelle AMC Odeon a survécu à cette pandémie dévastatrice, en restant heureusement à l’écart des tribunaux de faillite, et même si de grandes chaînes comme Cineworld Regal, ou de petites chaînes comme Alamo Drafthouse ou ArcLight, n’ont pas survécu, c’est parce qu’à AMC, nous avons été maniaques constituer nos réserves de trésorerie.

Pour ceux qui tentent de comprendre comment AMC a réussi à défier la gravité, ces trois dernières années et demie. Avoir suffisamment d’argent sous la main est la recette secrète. C’est le fait de disposer de réserves de liquidités suffisantes qui a permis à AMC de faire preuve de résilience ici auparavant et, par conséquent, nous continuerons à rechercher des capitaux propres, lorsqu’il semblera judicieux de le faire. Quant à notre contribution par mécène considérablement améliorée, c’est la véritable leçon durable des résultats d’AMC au troisième trimestre. Oui, nous avons bénéficié de Barbenheimer, et de Mission Impossible : Dead Reckoning Part I, Sound of Freedom et Indiana Jones and the Dial of Destiny, entre autres films. Mais si l’on regarde la fréquentation, plutôt que les dollars du box-office, la fréquentation de l’industrie nationale au troisième trimestre était en réalité en baisse de 16 % par rapport au troisième trimestre 2019.

Et pourtant, AMC était plus rentable, avec une fréquentation en baisse et des bénéfices en hausse. Cela est dû à l’impact cumulé de toutes les nombreuses actions que nous avons entreprises, en particulier au cours des trois dernières années et demie, pour changer notre foi. Ces actions comprennent : premièrement, notre concentration sur la gestion des dépenses dans un environnement inflationniste difficile ; deuxièmement, l’élagage de notre parc de théâtres en fermant des théâtres marginaux et en en ouvrant de nouveaux à succès ; troisièmement, renégocier en coopération de nombreux loyers de théâtre avec nos propriétaires de théâtre ; quatrièmement, être leader du secteur en disposant de plus d’écrans grand format haut de gamme qui satisfont nos clients que n’importe lequel de nos concurrents ; cinquièmement, les initiatives innovantes d’AMC pour vendre d’autres choses, depuis les modèles de corvettes roses sur le thème de Barbie vendus dans nos cinémas jusqu’au pop-corn maison allant au micro-ondes, vendu sur les étagères de Walmart ; sixièmement, toutes les nombreuses initiatives innovantes de marketing et de tarification d’AMC, qui nous ont permis d’obtenir des augmentations spectaculaires de nos revenus par client, en particulier dans nos activités d’alimentation et de boissons à marge élevée ; ainsi que le numéro sept, capitalisant sur les nombreux avantages et opportunités d’échelle qui reviennent à AMC en étant la plus grande société de cinéma aux États-Unis, en Europe et dans le monde.

Je vais maintenant transmettre cette webdiffusion à Sean pour qu’il fournisse plus de détails sur les résultats financiers du troisième trimestre. Ensuite, je reviendrai pour parler de certaines de nos initiatives en cours et des réflexions d’AMC sur l’avenir. Sean ?

Sean Goodman : Merci, Adam. Et merci à tous d’être venus nous rejoindre cet après-midi. Comme Adam vient de le dire, au troisième trimestre, nous avons franchi deux étapes financières notables. Premièrement, notre meilleur chiffre d’affaires et notre meilleur EBITDA ajusté depuis 2019 avant la pandémie. Et deuxièmement, le chiffre d’affaires le plus élevé et l’EBITDA ajusté le plus élevé de tous les troisièmes trimestres des 103 ans d’histoire d’AMC. Bien sûr, cela signifie également que nous avons battu l’EBITDA ajusté du troisième trimestre 2019 avant la pandémie, et nous l’avons fait d’un taux retentissant de 24 %. Il s’agit d’une réalisation remarquable car notre fréquentation était de près de 16 %, soit inférieure à celle du troisième trimestre 2019. Pourtant, malgré 13,5 millions d’invités en moins, nous avons augmenté nos revenus de 6,8 % ou 89 millions de dollars, et nous avons augmenté l’EBITDA ajusté de 24 % ou 37 millions de dollars. . Ce résultat démontre clairement le succès des actions que nous avons entreprises au cours des quatre dernières années pour améliorer réellement l’expérience client, optimiser notre flotte de cinémas, gérer les dépenses et améliorer nos mesures d’efficacité et de rentabilité globale.

Ces résultats illustrent clairement notre capacité à générer des résultats financiers solides, même lorsque le box-office de l’industrie était inférieur aux niveaux d’avant la pandémie. Avec un box-office nord-américain de 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 38 % de plus que l’année précédente, nous avons augmenté nos revenus de 45,2 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Nous avons augmenté le BAIIA ajusté de 206,6 millions de dollars pour le porter à 193,7 millions de dollars. Et nous avons augmenté les liquidités nettes provenant des activités d’exploitation de 289,5 millions de dollars pour atteindre un montant positif de 65,9 millions de dollars. Avec les résultats de ce trimestre, nous n’avons pas prolongé à quatre notre série ininterrompue de trimestres d’EBITDA ajusté positif et pour la première fois depuis 2018, nous avons généré un deuxième trimestre consécutif de bénéfice net et de bénéfice par action positifs. Passons maintenant aux activités nord-américaines.

Le chiffre d’affaires total pour le trimestre a augmenté de 41,2 % par rapport au troisième trimestre 2022. Cela s’explique par une augmentation de la fréquentation de 34,4 %, qui a été favorisée par une augmentation de notre part de marché. Les revenus d’entrées par client ont augmenté de 4,8% et…