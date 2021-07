AMC Entertainment, Delta, Morgan Stanley et plus

Voici les actions effectuant des mouvements notables le jeudi 15 juillet :

AMC Entertainment – ​​Les actions de la chaîne de cinémas ont rebondi de 7,7% à environ 36 $ chacune après avoir perdu 15% lors de la session précédente. Le prix de l’action meme a été réduit de moitié par rapport à son sommet historique de 72,62 $ début juin. Les actions ont chuté d’environ 37% rien qu’en juillet au milieu d’un recul des noms spéculatifs. GameStop, le stock original de mèmes, est en baisse de près de 25% ce mois-ci.

Morgan Stanley – Les actions de la banque ont augmenté de 0,2% après que le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la banque ait dépassé les attentes, stimulé par les solides résultats de la négociation d’actions et de la banque d’investissement. La banque a affiché un bénéfice de 1,85 $ par action sur des revenus de 14,8 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,65 $ par action sur des revenus de 13,9 milliards de dollars.

Delta Air Lines – Les actions de la compagnie aérienne ont bondi de 1,7% après que Raymond James a amélioré Delta pour qu’il achète de manière solide sur le marché. La société d’investissement a déclaré dans une note aux clients qu’il y avait plus de clarté sur les coûts après le récent rapport sur les résultats de la société.

Teleflex – Les actions de la société de soins de santé ont chuté de 9,8 % en raison d’inquiétudes concernant une proposition de réduction du remboursement fédéral pour un produit d’urologie Teleflex. KeyBanc a déclaré dans une note aux clients que la proposition « crée une incertitude supplémentaire autour du moteur de croissance le plus visible de TFX ».

US Bancorp – Les actions de US Bancorp ont augmenté de 3,2% après que la société a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu de 1,28 $ par action jeudi matin, dépassant les estimations des analystes de 14 cents par action. La société a également dépassé les estimations de revenus, livrant 5,78 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

Truist Financial – L’action bancaire a bondi de 2,6% après que Truist ait dépassé les attentes en termes de résultats et de résultats pour le deuxième trimestre, la libération de réserves pour pertes sur prêts augmentant les bénéfices. La société financière a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,55 $ sur un chiffre d’affaires de 5,65 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,19 $ de bénéfice par action et 5,48 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

American International Group – Le titre de l’assurance a augmenté de 3,6% après qu’AIG a annoncé un accord avec Blackstone pour vendre ses actifs de logements abordables et une participation au capital de son activité d’assurance Vie et Retraite au géant de la gestion d’actifs. Blackstone deviendra également un partenaire stratégique de gestion d’actifs pour AIG dans le cadre de l’accord.

NortonLifeLock – Les actions de la société de cybersécurité ont chuté de 3,9% après que Norton a déclaré qu’elle était en pourparlers avancés avec Avast, une société de logiciels de sécurité basée à Londres, au sujet d’une acquisition potentielle.

– Hannah Miao, Yun Li et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.