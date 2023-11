AMC Entertainment (AMC) publiera ses résultats du troisième trimestre : à quoi s’attendre ?

AMC Entertainment Holdings, Inc. AMC devrait rendre compte de son troisième trimestre 2023 résultats le 8 novembre, après la clôture de la bourse.

Au cours du dernier trimestre rapporté, les bénéfices et les revenus de la société ont dépassé l’estimation du consensus Zacks de 100 % et 4,5 %, respectivement. En outre, les lignes inférieures et supérieures ont augmenté d’année en année.

Les bénéfices d’AMC Entertainment ont remarquablement dépassé la marque du consensus au cours des quatre derniers trimestres, la surprise moyenne étant de 44,2 %.

Comment sont établies les estimations ?

L’estimation du consensus Zacks concernant la perte par action de la société au troisième trimestre s’est contractée à 22 cents par action, contre 48 cents par action au cours des 30 derniers jours. Au cours du trimestre de l’année précédente, la société a enregistré une perte de 2 $ par action.

La marque consensuelle pour les revenus est fixée à 1 246 millions de dollars, ce qui suggère une croissance de 28,7 % par rapport au chiffre annoncé de 968,4 millions de dollars il y a un an.

Facteurs clés à considérer

Les revenus d’AMC Entertainment au troisième trimestre devraient augmenter d’une année sur l’autre grâce à une solide croissance de la fréquentation. Alors que le nombre et la qualité des titres de films des studios partenaires de la société augmentent considérablement, les salles de cinéma voient un public captivant et font revenir la fréquentation des cinémas AMC.

La sortie de films attendus comme Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible – Dead Reckoning Part One et Sound of Freedom a ajouté à la tendance haussière. En outre, une augmentation des revenus liés à la restauration, grâce à une offre variée dans les stands de concession et dans les cinémas Dine-In et à la croissance des ouvertures de cinéma aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, est de bon augure.

Toutefois, les grèves actuelles des écrivains et des acteurs, accompagnées d’incertitudes macroéconomiques persistantes, risquent de freiner partiellement la dynamique de croissance.

Pour le troisième trimestre, l’estimation du consensus Zacks pour les revenus provenant des entrées, de la nourriture et des boissons et des autres théâtres est fixé à 712 millions de dollars, 431 millions de dollars et 103 millions de dollars, respectivement. Ces valeurs montrent que le taux de croissance d’une année sur l’autre est en hausse de 30,6 %, 29,4 % et 14 %, respectivement.

Dans le même temps, l’environnement inflationniste et l’augmentation des coûts et dépenses d’exploitation ont probablement exercé une pression partielle sur les résultats de l’entreprise. Cependant, malgré les défis persistants, la croissance notable de la fréquentation et des revenus par client liés à la restauration et aux boissons devraient compenser en partie ces vents contraires.

Ce que dévoile le modèle Zacks

Notre modèle éprouvé ne prédit pas de manière concluante une hausse des bénéfices pour AMC Entertainment cette fois-ci. L’entreprise n’a pas la bonne combinaison des deux ingrédients clés – un point positif Gains ESP et un Zacks Rank #1 (Strong Buy), 2 (Buy) ou 3 (Hold) – pour augmenter les chances de battre les gains.

Gains ESP : AMC a un ESP sur les bénéfices de -17,83 %. Vous pouvez découvrir les meilleures actions avant qu’elles ne soient publiées grâce à notre Filtre ESP des gains.

Classement de Zack : La société a actuellement un classement Zacks de 2.

Actions avec la combinaison favorable

Voici quelques actions des Zacks Consommation discrétionnaire space, qui, selon notre modèle, possède la bonne combinaison d’éléments pour générer des bénéfices supérieurs cette fois-ci.

PlayAGS, Inc. AGS a un ESP de gains de +650,00 % et un classement Zacks de 2. Vous pouvez voir la liste complète des actions Zacks #1 Rank d’aujourd’hui ici.

Les bénéfices d’AGS pour le trimestre à venir devraient être stables d’une année sur l’autre. La société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu au cours de trois trimestres sur quatre et est restée stable le dernier trimestre, la surprise moyenne étant de 129,2 %.

Warner Bros.Découverte, Inc. WBD a un ESP de gains de +21,16 % et un classement Zacks de 3.

Les bénéfices de WBD pour le trimestre à venir devraient diminuer de 152,9 %. La société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu au cours de deux des quatre trimestres suivants et a raté le même résultat les deux autres occasions, la surprise moyenne étant de 551,2 %.

La société honnête, Inc. HNST a un ESP de gains de +16,67 % et un classement Zacks de 3.

Les bénéfices de HNST pour le trimestre à venir devraient augmenter de 7,7 %. La société a déclaré des bénéfices inférieurs aux attentes au cours de trois des quatre trimestres suivants et a répondu aux attentes au cours du trimestre restant, la surprise négative moyenne étant de 52,2 %.

Restez au courant des annonces de résultats à venir avec le Calendrier des gains Zacks.

