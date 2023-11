AMC Entertainment (AMC) et Warner Music Group (WMG)

L’industrie du divertissement a été mise à rude épreuve en raison des difficultés macroéconomiques. Je pense donc qu’il pourrait être sage d’attendre un meilleur point d’entrée dans Warner Music Group Corp. (WMG) pour les raisons évoquées tout au long de cet article. Cependant, il vaut mieux éviter AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) compte tenu de la faiblesse de ses fondamentaux.

L’inflation a poussé les Américains à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Les craintes d’une récession pourraient ralentir davantage la demande de divertissement, entravant ainsi la croissance de l’industrie. Selon Statista, les États-Unis sont 56,2 % sont susceptibles d’entrer en récession économique d’ici septembre 2024.

Le changement de comportement des clients a réduit les revenus des entreprises de divertissement, notamment celles opérant dans les cinémas, les salles de concert et les parcs d’attractions.

En conséquence, AMC et WMG ont été confrontés à des défis importants pour maintenir leur stabilité financière. AMC, l’une des plus grandes chaînes de cinéma au monde, a connu une baisse des ventes de billets en raison de la transition vers les plateformes de streaming et la consommation de contenu en ligne. De la même manière, WMG a constaté une diminution des revenus provenant des concerts et des événements en direct, les gens étant devenus plus hésitants à assister à de grands rassemblements.

Examinons les fondamentaux des actions présentées.

Stock à conserver :

Warner Music Group Corp.WMG)

WMG opère en tant que société de divertissement musical aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et à l’international. Elle opère à travers les segments de la musique enregistrée et de l’édition musicale.

Alors que le CAPEX/ventes sur 12 mois de WMG de 2,14 % est inférieur de 47,8 % à la moyenne du secteur de 4,09 %, son rapport sur les 12 derniers mois ROCE de 192,22 % est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 4,05 %.

Pour le deuxième trimestre fiscal clos le 30 juin 2023, les revenus de WMG ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,56 milliard de dollars. Son bénéfice d’exploitation ajusté s’est élevé à 146 millions de dollars, en hausse de 25,6 % sur un an.

Cependant, son bénéfice net ajusté a légèrement diminué d’une année sur l’autre pour atteindre 146 millions de dollars, et son flux de trésorerie disponible a diminué de 12 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 113 millions de dollars.

Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de WMG augmente de 6,9 ​​% sur un an pour atteindre 6,46 milliards de dollars pour l’exercice se terminant en septembre 2024. Son BPA devrait croître de 35,5 % sur un an pour atteindre 1,34 $ pour la même période. Au cours de la dernière année, le titre a gagné 30,9 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 32,90 $.

Les notations POWR de WMG reflètent cette perspective optimiste. Le titre a une note globale de C, ce qui équivaut à un neutre dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

WMG a également une note C pour la croissance, la stabilité et la qualité. Il est classé n°4 sur 6 actions dans le secteur du divertissement – ​​Films/Studios. Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour la valeur, le sentiment et l’élan pour WMG.

Actions à vendre :

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

AMC se consacre au secteur des expositions théâtrales. La société possède, exploite et détient des participations dans environ 950 cinémas et 10 500 écrans dans le monde.

La marge bénéficiaire brute d’AMC sur les 12 derniers mois de 10,74 % est inférieure de 77,9 % à la moyenne du secteur de 48,63 %. Sa marge EBIT négative sur 12 mois glissants de 5,33 % se compare à la moyenne du secteur de 8,32 %.

Les revenus d’AMC pour le deuxième trimestre fiscal clos le 30 juin 2023 s’élevaient à 1,35 milliard de dollars. Ses coûts et dépenses d’exploitation ont augmenté de 6,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,26 milliard de dollars. La perte nette ajustée de la société s’est élevée à 6,60 millions de dollars. Au 30 juin 2023, l’actif total d’AMC s’élevait à 8,70 milliards de dollars, contre 9,14 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

Street s’attend à ce que le BPA d’AMC soit négatif de 2,53 $ pour l’exercice se terminant en décembre 2023. Le titre a perdu 80 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 10,72 $.

Le titre a une note globale D, ce qui se traduit par une vente dans notre système de notations POWR.

AMC est classée dernière dans le même secteur. Il a une note F pour la stabilité et un D pour la qualité. Au-delà de ce qui est indiqué ci-dessus, nous avons également évalué AMC pour la croissance, le sentiment, la dynamique et la valeur. Obtenez toutes les notes AMC ici.

Que faire ensuite?

Les actions de WMG se négociaient à 32,54 $ par action lundi matin, en baisse de 0,36 $ (-1,09 %). Depuis le début de l’année, WMG a baissé de 5,56 %, contre une hausse de 15,08 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Rashmi Kumari

Rashmi est passionnée par les marchés des capitaux, la gestion de patrimoine et les questions de réglementation financière, ce qui l’a amenée à poursuivre une carrière d’analyste en investissements. Titulaire d’une maîtrise en commerce, elle aspire à rendre les questions financières complexes compréhensibles pour les investisseurs individuels et à les aider à prendre des décisions d’investissement appropriées. Plus…

