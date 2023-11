AMC Entertainment (AMC) dépose une offre d’actions ordinaires de 350 millions de dollars

AMC Entertainment (NYSE : AMC) a divulgué :

Nous avons conclu un accord de distribution d’actions (le « Contrat de distribution ») avec Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., B. Riley Securities, Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC, en tant qu’agents commerciaux (les « ventes agents »), relatifs aux actions ordinaires de catégorie A, d’une valeur nominale de 0,01 $ (les « actions ordinaires de catégorie A ») offertes par le présent supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne. Conformément aux termes de l’accord de distribution, nous pouvons, par l’intermédiaire de nos agents commerciaux, offrir et vendre de temps à autre nos actions ordinaires de catégorie A à un prix d’offre global allant jusqu’à 350 000 000 $. Les agents commerciaux peuvent agir en tant qu’agents en notre nom ou acheter des actions ordinaires de classe A en tant que mandants.

Les ventes, le cas échéant, de nos actions ordinaires de catégorie A, dans le cadre du présent supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne, peuvent être effectuées dans le cadre de ventes réputées être « aux offres de marché » telles que définies dans la règle 415 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), y compris par les ventes effectuées directement sur ou via la Bourse de New York (« NYSE ») ou un autre marché pour nos actions ordinaires de catégorie A, les ventes effectuées à ou par l’intermédiaire d’un teneur de marché autre que sur une bourse ou autrement, dans des transactions négociées aux prix du marché en vigueur au moment de la vente ou à des prix négociés, par une combinaison de ces méthodes de vente, ou comme convenu autrement avec les agents commerciaux. Les agents commerciaux peuvent également vendre nos actions ordinaires de classe A par toute autre méthode autorisée par la loi. Nous soumettrons des ordres à un seul (1) agent commercial concernant la vente d’actions de nos actions ordinaires de classe A un jour donné. Sous réserve des termes et conditions de l’accord de distribution, les agents commerciaux déploieront leurs efforts commercialement raisonnables, conformément à leurs pratiques commerciales et de vente normales, pour vendre en notre nom les actions désignées d’actions ordinaires de classe A. Nous pouvons demander aux agents commerciaux de ne vendre aucune action ordinaire de classe A si les ventes ne peuvent pas être effectuées au prix ou au-dessus du prix indiqué par nous dans une telle instruction.

Nous pouvons également vendre des actions ordinaires de classe A aux agents commerciaux, en tant que mandants pour leurs propres comptes, y compris une transaction en bloc, à un prix par action ordinaire de classe A convenu au moment de la vente. Si nous vendons des actions ordinaires de catégorie A aux agents commerciaux, en tant que mandants, nous conclurons un accord de conditions distinct avec les agents commerciaux et nous décrirons l’accord dans un supplément de prospectus ou un supplément de tarification distinct.

Nous verserons aux agents commerciaux une rémunération égale à 2,5 % du prix de vente brut par action de nos actions ordinaires de classe A vendues par leur intermédiaire en tant qu’agents dans le cadre du contrat de distribution. Dans le cadre de la vente d’actions ordinaires de classe A en notre nom, les agents commerciaux seront chacun réputés être des « preneurs fermes » au sens de la Securities Act, et la rémunération versée aux agents commerciaux sera réputée être commissions de souscription ou remises.

Nos actions ordinaires de classe A sont cotées au NYSE sous le symbole « AMC ». Les prix du marché et le volume des transactions de nos actions ordinaires de catégorie A ont été et pourraient continuer d’être soumis à d’importantes fluctuations en réponse à de nombreux facteurs, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, qui pourraient amener les acheteurs de nos actions ordinaires de catégorie A à subir des pertes substantielles. Toutes les références dans ce supplément de prospectus au nombre d’actions, au volume des transactions et au prix par action de nos actions ordinaires de catégorie A ont été ajustées pour refléter le regroupement d’actions (tel que défini dans les présentes) qui a été effectué le 24 août 2023, de manière rétroactive. base, sauf indication contraire.

En 2023, le prix du marché de nos actions ordinaires de catégorie A a fluctué depuis un plus bas intrajournalier sur le NYSE de 7,05 $ par action le 11 septembre 2023 à un plus haut intrajournalier sur le NYSE de 85,30 $ le 28 février 2023. Le dernier prix de vente annoncé de nos actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York le 8 novembre 2023 était de 10,09 $ par action. En 2023, selon le NYSE, le volume quotidien des transactions pour nos actions ordinaires de catégorie A variait d’environ 771 720 à 84 989 600 actions. Les fluctuations extrêmes du prix du marché et du volume des transactions de nos actions ordinaires de catégorie A au cours des dernières années ont été accompagnées de rapports faisant état d’un intérêt fort et atypique des investisseurs particuliers, notamment sur les réseaux sociaux et les forums en ligne. Bien que les prix du marché de nos actions ordinaires de catégorie A puissent réagir à l’évolution de notre liquidité, de notre performance opérationnelle et des perspectives et développements concernant notre secteur, nous pensons que la volatilité et nos prix actuels du marché reflètent également la dynamique du marché et des échanges sans rapport avec nos activités sous-jacentes, ou fondamentaux macroéconomiques ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps cette dynamique durera. Au cours des sept derniers jours ouvrables, le prix du marché de nos actions ordinaires de catégorie A a fluctué depuis un plus bas intrajournalier de 9,96 $ sur le NYSE le 31 octobre 2023 à un plus haut intrajournalier de 11,43 $ le 6 novembre 2023. Nous avons n’a fait aucune divulgation concernant un changement dans nos activités sous-jacentes au cours de cette période. Dans ces circonstances, nous vous déconseillons d’investir dans nos actions ordinaires de catégorie A, à moins que vous ne soyez prêt à courir le risque de perdre la totalité ou une partie substantielle de votre investissement. Voir « Facteurs de risque – Risques liés à cette offre ».

Le règlement de toute vente de nos actions ordinaires de classe A aura lieu le deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle ces ventes ont été effectuées (ou un jour antérieur comme le veut la pratique du secteur pour les négociations régulières). Il n’existe aucun arrangement pour que les fonds soient reçus sous forme de dépôt fiduciaire, de fiducie ou autre accord similaire. Les ventes de nos actions ordinaires de catégorie A, telles qu’envisagées dans le présent supplément de prospectus, seront réglées par l’intermédiaire des installations de The Depository Trust Company ou par tout autre moyen dont nous et les agents commerciaux pouvons convenir.