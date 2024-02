AMC Entertainment (AMC) constate une baisse plus importante que le marché plus large : quelques faits à savoir

La dernière séance de bourse a vu AMC Entertainment (AMC) terminer à 4,49 $, ce qui représente un ajustement de -1,54 % par rapport à la clôture du dernier jour. Ce changement est à la traîne de la perte de 1,37 % du S&P 500 ce jour-là. Ailleurs, le Dow Jones a connu une baisse de 1,35 %, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, s’est déprécié de 1,8 %.

Le titre de l’exploitant de cinéma a reculé de 0 % au cours du mois dernier, derrière le gain de 4,58 % du secteur de la consommation discrétionnaire et le gain de 5,1 % du S&P 500.

La prochaine publication des résultats d’AMC Entertainment sera d’un grand intérêt pour les investisseurs. Le rapport sur les résultats de la société est attendu le 28 février 2024. La société devrait déclarer un BPA de -0,64 $, en hausse de 54,29 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Entre-temps, notre estimation consensuelle actuelle prévoit un chiffre d’affaires de 1,09 milliard de dollars, soit une croissance de 10,39 % par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.

En outre, il serait avantageux pour les investisseurs de surveiller tout changement récent dans les projections des analystes pour AMC Entertainment. Ces récentes révisions tendent à refléter la nature évolutive des tendances commerciales à court terme. Par conséquent, les révisions positives des estimations traduisent la confiance des analystes dans les performances commerciales et le potentiel de profit de l’entreprise.

Nos recherches démontrent que ces ajustements des estimations sont directement associés à une performance imminente du cours des actions. Pour exploiter cela, nous avons créé le Zacks Rank, un modèle quantitatif qui inclut ces changements d’estimation et présente un système de notation viable.

Allant du n°1 (achat fort) au n°5 (vente forte), le système Zacks Rank a un historique de surperformance éprouvé et audité par un tiers, les actions n°1 rapportant en moyenne +25 % par an depuis 1988. Le consensus Zacks L’estimation du BPA a baissé de 6,19 % au cours du mois dernier. À l’heure actuelle, AMC Entertainment bénéficie d’un classement Zacks de n°4 (Vente).

L’industrie des services de loisirs et de loisirs fait partie du secteur de la consommation discrétionnaire. À l’heure actuelle, cette industrie affiche un classement Zacks de 103, ce qui la place parmi les 41 % les plus performants sur plus de 250 industries.

Le classement Zacks Industry Rank évalue la force de nos groupes industriels en mesurant le classement Zacks moyen des actions individuelles au sein des groupes. Nos recherches montrent que les 50 % d’industries les mieux notées surpassent la moitié inférieure d’un facteur de 2 à 1.

