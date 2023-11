AMC Ent. Les actions plongent suite à une offre d’actions de 350 millions de dollars – date limite

Getty

Les actions d’AMC ont plongé aujourd’hui malgré des bénéfices trimestriels records alors que la chaîne de cinéma géante a déposé auprès de la SEC une demande de vente d’actions d’une valeur pouvant atteindre 350 millions de dollars, compensant ainsi toute hausse que l’on pourrait attendre d’une situation financière solide et de la fin de la grève des acteurs. Les actions s’échangeaient à la hausse ce matin avant la commercialisation, mais ont inversé leur tendance lorsque le dossier a été annoncé.

Le titre du plus grand exploitant mondial est hors de ses plus bas de la journée mais toujours en baisse de près de 12% en fin de matinée.

L’augmentation du nombre d’actions sur le marché dilue les avoirs des actionnaires actuels, dont beaucoup sont des investisseurs particuliers qui ont à plusieurs reprises repoussé l’émission de nouvelles actions par la société. Il n’est en mesure de le faire que maintenant, à la suite d’une décision du Delaware Chancery Court dans des poursuites alambiquées et qui se chevauchent.

La société a réalisé des bénéfices grâce à une hausse de 45 % de son chiffre d’affaires, dépassant les estimations de Wall Street et surpassant l’ensemble du secteur. Il a de l’argent liquide en main. Mais il reste confronté à des obstacles potentiels sur la voie d’une pleine reprise post-Covid, en raison d’un endettement élevé.

“Une incertitude importante demeure pour AMC en raison de son degré élevé d’endettement financier”, a déclaré Jim Goss de Barrington Research. “La direction a réussi à lever des capitaux qui ont amélioré le potentiel d’AMC à surmonter la pandémie, mais les niveaux de risque restent élevés.”

La société a levé 550 millions de dollars de capitaux propres à ce jour.

Lors d’une conférence téléphonique après les résultats, le PDG Adam Aron a souligné à plusieurs reprises que la capacité de la chaîne à lever des liquidités selon les besoins [by selling stock] demeure essentielle à sa survie.

Les analystes traditionnels de Wall Street sont d’accord avec cela – à la différence de certains investisseurs particuliers, qui constituent une grande partie de sa base. « AMC doit continuer à rembourser sa dette, et le moyen le plus efficace d’y parvenir est d’émettre des actions. Une fois qu’elle aura un endettement plus gérable, elle pourra passer au rachat d’actions et rétablir son dividende », a déclaré un analyste.

Les actionnaires particuliers actifs sur Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux ont sauvé AMC du chapitre 11 pendant Covid en s’entassant et en augmentant le cours de l’action. Aron le sait et a développé des fonctionnalités pour répondre aux besoins du groupe, y compris un nouveau site Web vertical pour les investisseurs avec des avantages. Il est également devenu actif sur les réseaux sociaux et dit répondre à chaque e-mail. Il répond aux questions des détenteurs de détail à chaque appel de résultats.

Aujourd’hui, sur Stocktwits, certains actionnaires ont fustigé Aron, mais d’autres pensent que les vendeurs à découvert écrasent les actions ou qu’il s’agit d’un complot gouvernemental. Certains ont soutenu cette décision.