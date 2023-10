AMC dit aux fans de Taylor Swift qu’ils peuvent chanter et danser pendant le film

Emmène-nous à l’église, Taylor.

À partir de vendredi, le film The Eras Tour de Taylor Swift arrive dans les salles, et avec lui s’accompagne une certaine attente d’exubérance de la part des spectateurs. L’échange de bracelets d’amitié, les tenues dégoulinantes de cristaux scintillants, les mains peintes avec le chiffre 13 et beaucoup de danse font tous partie de l’expérience du concert – et sont expressément encouragés.

Chaînes de cinéma, comme les distributeurs Divertissement AMC avoir a dit au public qu’il pouvait chanter et danser dans les auditoriumsmais doivent s’abstenir de danser sur les sièges ou de bloquer la vue des autres invités sur grand écran.

Les téléphones sont également autorisés à condition que les cinéphiles n’enregistrent pas le film du concert. Attendez-vous donc à beaucoup de selfies pendant cet événement de 2 heures et 48 minutes.

« Passez le meilleur moment possible, mais soyez respectueux envers les autres invités qui profitent du film du concert ou d’autres films sur AMC », a écrit la société sur son site Internet avant la sortie de vendredi.

Chaque cinéma a ses propres règles, le public est donc encouragé à se renseigner auprès de son cinéma local avant de se présenter à sa projection. Cependant, on s’attend à ce que la plupart soient laxistes en ce qui concerne l’étiquette du théâtre traditionnel.

Les projections rappelleront probablement des projections spécialisées de films tels que « The Rocky Horror Picture Show », où le public participe à des chants et à d’autres rituels.

Alors préparez-vous à crier « Un, deux, trois, allons-y, salope ! » au début de « Delicate » et double clap pendant le pont de « You Belong With Me ».

Depuis que Swift a annoncé la sortie en salles de sa tournée The Eras Tour, les ventes de billets ont grimpé en flèche. AMC a rapporté la semaine dernière que les préventes avaient déjà dépassé les 100 millions de dollars pour ses salles, et on s’attend à ce que le film dépasse facilement ce chiffre lors de son week-end d’ouverture.

Les cinémas ont projeté des concerts enregistrés dans le passé, mais rares sont ceux qui ont suscité la ferveur de la vente de billets comme Swift.

L’enthousiasme, qui a conduit les cinémas à concevoir des seaux de pop-corn spéciaux, à créer des cocktails en boutique et même à installer des tables de fabrication de bracelets d’amitié, illustre la soif de faire quelque chose de plus grand et de plus mémorable d’un voyage au cinéma.

C’est probablement aussi la raison pour laquelle un documentaire sur l’album et la tournée « Renaissance » de Beyoncé sortira en salles en décembre.

Les films de Swift et de Beyoncé sont vendus comme des expériences premium, avec des billets plus chers. Le prix des billets pour le film Eras Tour commence à 13,13 $ pour les enfants et à 19,89 $ pour les adultes, mais les places en IMAX, Dolby et autres formats premium coûtent un peu plus cher. Le film de Beyoncé verra les billets de base fixés à 22 $ pièce.

À titre de comparaison, le prix moyen des billets adultes pour les sorties régulières de films en 2023 variait entre 11 $ et 14 $ chacun pour les formats standard.

« Taylor Swift: The Eras Tour » sera projeté dans les salles le week-end jusqu’au 5 novembre.