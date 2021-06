AMC demande la vente de 11 millions d’actions alors que la frénésie du commerce de détail continue d’augmenter les actions

Les actions d’AMC ont inversé le cours des échanges avant commercialisation, chutant de 6% après avoir augmenté de plus de 20% en début de séance.

« Conformément aux termes de l’accord de distribution, nous pouvons, par l’intermédiaire de nos agents de vente, offrir et vendre de temps à autre jusqu’à un total de 11 550 000 actions ordinaires de catégorie A », a déclaré AMC dans une Securities and Exchange Commission 8K dépôt.

AMC Entertainment a annoncé jeudi son intention de vendre plus de 11 millions d’actions au milieu de la frénésie commerciale de ses actions.

AMC Entertainment a attiré l’attention de la foule de WallStreetBets ces dernières semaines, faisant grimper le stock de près de 140% cette semaine pour atteindre un sommet historique de 62,55 $ mercredi. AMC est en hausse de 512% ce trimestre et de 2 850 % cette année.

Parallèlement à la courte compression épique de GameStop en janvier, les vendeurs à découvert ont augmenté leurs paris contre les actions AMC au cours du mois dernier, alimentant peut-être le mouvement à la hausse. Environ 18% des actions AMC disponibles à la négociation sont toujours vendues à découvert jusqu’à mercredi, selon S3 Partners.

« Nous pensons que la volatilité récente et nos prix de marché actuels reflètent des dynamiques de marché et de négociation sans rapport avec notre activité sous-jacente, ou les fondamentaux macroéconomiques ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps durera cette dynamique. Dans ces circonstances, nous vous déconseillons d’investir dans nos actions ordinaires de classe A, à moins que vous ne soyez prêt à courir le risque de perdre tout ou une partie substantielle de votre investissement », a déclaré la société dans le 8K.

AMC a adopté son nouveau statut de stock de mèmes. Mercredi, la société a lancé AMC Investor Connect pour ses investisseurs particuliers, leur offrant des promotions exclusives comme un pot de pop-corn gratuit et des communications directes avec le PDG Adam Aron, qui a été surnommé « Silverback ».

AMC a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser l’argent de la vente d’actions à des « fins générales de l’entreprise », qui peuvent inclure le remboursement de la dette existante, l’acquisition d’actifs de théâtre, entre autres.

B. Riley Securities et Citigroup Global Markets sont les agents de vente d’AMC pour la vente d’actions.

Par ailleurs, AMC a annoncé mardi une vente de 8,5 millions d’actions à Mudrick Capital à environ 27,12 $ par action, soit une valeur d’environ 230,5 millions de dollars. La société d’investissement a ensuite vendu la totalité de sa participation dans AMC le même jour pour réaliser un profit, en tirant profit de la pop de l’action, Actualités Bloomberg signalé.