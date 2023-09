AMC conclut un accord avec SAG-AFTRA pour reprendre la production

Hollywood est peut-être quasiment à l’arrêt en raison des grèves en cours, mais AMC Studios a obtenu des dérogations pour reprendre le travail sur trois de ses projets les plus importants. haut- le profil montre. Entretien avec le vampire et deux des Mort ambulant les retombées, Daryl Dixon et Ceux qui vivent, reprendra la production sous dérogations accordées par SAG-AFTRA.

Alors que les réseaux AMC font partie du AMPTPl’entreprise est pas impliqué dans les négociations. Le PDG d’AMC avait précédemment déclaré il avait suffisamment de télévision connectée à son système qu’il je ne commencerais pas à ressentir retards à moins que les grèves ne durent « jusqu’en 2024 », selon Date limite.

Pendant qu’il a a conclu un accord avec SAG-AFTRA, il n’y a pas encore de nouvelles quant à savoir si c’est le cas ou non tenter de parvenir à un accord avec la WGA. Ces spectacles sont parmi les plus regardé des émissions sur AMC et font partie des premiers exemples de SAG-AFTRA délivrance dérogations aux émissions massives de genre IP.

