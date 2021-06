AMC, Carnival et Eli Lilly

Une usine de fabrication de produits pharmaceutiques d’Eli Lilly and Company est photographiée au 50 ImClone Drive à Branchburg, New Jersey, le 5 mars 2021.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Divertissement AMC – L’action meme a bondi de 17% dans les échanges intenses après un rallye de 83% la semaine dernière. Les investisseurs de détail enthousiastes ont continué à s’encourager mutuellement à s’accumuler sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter et le forum WallStreetBets de Reddit. La Securities and Exchange Commission a déclaré lundi qu’elle surveillait de près le commerce sauvage pour déterminer s’il y avait eu « des perturbations du marché, des transactions manipulatrices ou d’autres inconduites ».

actions meme – D’autres actions meme ont également augmenté lundi, reflétant le rallye d’AMC. BlackBerry a gagné près de 12%, Bed Bath & Beyond a ajouté plus de 8%, GameStop a bondi d’environ 9% et Koss a bondi de 9,4%.

Carnaval, Norwegian et Royal Caribbean – Les stocks de croisière ont augmenté lundi après le carnaval plans confirmés pour un redémarrage en juillet. Les voyages ne seront ouverts qu’aux passagers entièrement vaccinés, a indiqué la compagnie. Les actions de Carnival ont gagné 1,7%, tandis que Norwegian et Royal Caribbean ont respectivement augmenté de 3,5% et 1,4%.

Eli Lilly et compagnie – L’action biopharmaceutique a bondi de près de 10 % après que la FDA a approuvé le médicament rival de Biogen contre la maladie d’Alzheimer, le premier nouveau médicament contre la maladie depuis près de deux décennies. Eli Lilly développe son propre médicament pour traiter la maladie d’Alzheimer.

Tesla – Les actions du constructeur de véhicules électriques se négocient environ 1% en baisse après que la société a annoncé avoir annulé la production du modèle S Plaid + prévu, qui était conçu pour être une version haut de gamme du modèle S. Ce développement intervient en Amérique du Nord les constructeurs automobiles sont aux prises avec une pénurie de puces informatiques et d’autres problèmes de chaîne d’approvisionnement.

peloton – Les actions de la société de vélos stationnaires ont grimpé de plus de 6% après que Loop Capital Markets a attribué à Peloton une note d’achat, affirmant que la récente faiblesse de l’action était exagérée. L’action a considérablement baissé en mai après que la société a rappelé ses produits de tapis roulant, bien que les actions se soient depuis rétablies de la vente.

Progressif – L’action du géant de l’assurance a chuté d’environ 4% à la mi-journée après que Morgan Stanley a abaissé l’action à sous-pondération par rapport à son poids égal. Avec le retour des voyages en voiture aux États-Unis, a déclaré son analyste, les coûts des sinistres automobiles supplémentaires et de la couverture des catastrophes devraient augmenter. La société a réduit son objectif de cours sur Progressive de 5 $ à 85 $ par action.

US Concrete – Les actions du fournisseur de béton ont grimpé de 29% après que la société a annoncé qu’elle serait acquis par le fabricant de matériaux de construction Vulcan Materials. Vulcan achètera US Concrete pour 74,00 $ par action, une prime de près de 30 % par rapport au cours de clôture de vendredi de US Concrete de 57,14 $.

