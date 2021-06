AMC bondit de 20% dans les échanges avant commercialisation alors que les pertes des vendeurs à découvert augmentent

La frénésie d’achat d’AMC Entertainment s’est poursuivie alors que les actions de la chaîne de cinémas ont bondi dans les échanges avant commercialisation jeudi.

L’action meme était en hausse d’environ 20% à 74,82 $ tôt jeudi matin avant l’ouverture des marchés.

Cette décision intervient après qu’AMC a grimpé de 95% lors de la séance de négociation régulière de mercredi pour clôturer à un niveau record de 62,55 $. Son précédent record de clôture de 35,86 $ a été atteint en 2015, selon les données de FactSet.

L’action d’AMC a grimpé en flèche en atteignant un sommet intrajournalier de 72,62 $, bien au-dessus de son précédent record intrajournalier de 36,72 $.

Dans un événement similaire vu en janvier avec les actions meme comme GameStop, les vendeurs à découvert provocants ont augmenté leurs paris contre les actions AMC au cours du mois dernier, alimentant peut-être le mouvement à la hausse. Environ 18% des actions AMC disponibles à la négociation sont toujours vendues à découvert jusqu’à mercredi, selon S3 Partners.

Mercredi, les vendeurs à découvert ont perdu 2,8 milliards de dollars alors que l’action a bondi, selon S3. Cela porte leurs pertes cumulées à plus de 5 milliards de dollars, selon S3.

Les vendeurs à découvert comme les fonds spéculatifs empruntent les actions à une banque d’investissement et les vendent dans l’espoir de les racheter à un prix inférieur et de restituer les actions, empochant la différence. Cependant, lorsqu’une action monte en flèche, une soi-disant compression courte peut se produire lorsque les investisseurs sont obligés de racheter l’action pour réduire leurs pertes.

Les échanges ont été interrompus plusieurs fois mercredi, les actions ayant augmenté de plus de 100% à un moment donné. À la fin de la journée, plus de 710 millions d’actions ont échangé des mains. C’est presque le double du nombre d’actions d’AMC en circulation. Le volume moyen de la société sur 30 jours n’est que de 143 millions d’actions.

Les investisseurs de détail – dont beaucoup sont actifs sur le forum WallStreetBets de Reddit – ont mené le rallye d’AMC, et les dirigeants d’AMC en ont pris note. Mercredi, la société a annoncé un nouveau portail pour se connecter avec les investisseurs individuels et a offert du pop-corn gratuit, des projections exclusives et d’autres avantages à ceux qui détiennent ses actions.

JPMorgan a noté qu’au cours de la semaine dernière, le flux de commandes au détail vers AMC a bondi à 583 millions de dollars, soit 6,9 écarts-types au-dessus du niveau moyen de l’année précédente. Selon leur stratégie quantitative, ce type de déséquilibre peut conduire à davantage de surperformance du titre dans les semaines à venir.

Les actions d’AMC ont augmenté de 2850% jusqu’à présent cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 31 milliards de dollars. Cela le fait valoir plus que des actions comme Delta Air Lines, State Street et Best Buy.

L’activité commerciale sauvage de mercredi intervient même après qu’une société d’investissement aurait vendu sa participation dans la société. Mardi, AMC a révélé avoir vendu 8,5 millions d’actions nouvellement émises à Mudrick Capital, la dernière d’une série d’augmentations de capital pour le titre. Le fonds spéculatif a ensuite vendu toutes ses actions AMC pour un profit le même jour, selon Bloomberg News.

La plupart des analystes de Wall Street pensent que les actions d’AMC finiront par chuter. Le cours cible moyen sur 12 mois des analystes est de 5,11 $, selon FactSet.

– CNBC Sarah Whitten, Yun Li et Michael Bloom ont contribué à ce rapport.