AMC annonce avoir déjà finalisé son offre d’actions et lève 587 millions de dollars

Des panneaux fermés sont visibles sur un théâtre AMC lors de l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), à New York, le 29 avril 2020.

AMC Entertainment a déclaré avoir finalisé sa nouvelle offre d’actions annoncée ce matin, levant 587,4 millions de dollars de capital supplémentaire.

La société a déclaré avoir vendu 11,55 millions d’actions à un prix moyen d’environ 50,85 $ par action dans le cadre d’un programme d’actions sur le marché lancé plus tôt jeudi.

Lorsque AMC a annoncé l’offre jeudi matin, elle a déclaré dans un dossier qu’elle pourrait vendre certaines des 11 millions d’actions « de temps en temps ». Apparemment, ce temps était maintenant car il a terminé l’offrande en environ trois heures.

Dans un mouvement curieux typique des actions meme, les actions ont reculé de leurs plus bas à l’annonce de la clôture de la vente alors que les investisseurs particuliers applaudissaient le capital levé et regardaient au-delà de la dilution de leurs participations.

Les actions de la chaîne de cinémas ont perdu environ 10 % pour la dernière fois après avoir perdu plus de 30 % plus tôt jeudi.

« L’apport de 587,4 millions de dollars supplémentaires de nouveaux capitaux propres en plus des 658,5 millions de dollars déjà levés ce trimestre se traduit par une augmentation totale des capitaux propres au deuxième trimestre de 1,246 milliard de dollars, renforçant et améliorant considérablement le bilan d’AMC, offrant une flexibilité précieuse pour répondre aux défis potentiels et tirer parti des opportunités intéressantes à l’avenir », a déclaré Adam Aron, président-directeur général d’AMC, dans un communiqué.

AMC, la star de l’émission sur le forum WallStreetBets de Reddit, a grimpé de plus de 110% cette semaine seulement alors que les commerçants de détail ont continué à s’encourager mutuellement à s’empiler dans le nom spéculatif. Les actions ont grimpé de plus de 2 400 % cette année.