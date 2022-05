AMC (AMC) Résultats T1 2022

Même l’équipe de Spider-Man et Batman n’a pas pu rentabiliser AMC Entertainment au cours du premier trimestre. Pourtant, les actions de la chaîne de cinémas ont augmenté de plus de 4% après les heures de lundi après avoir enregistré une perte plus faible que prévu au cours de la période.

AMC a fait de grands progrès vers la reprise depuis que la pandémie a fermé tous ses sites dans le monde en 2020, mais une liste limitée de nouveaux films au cours des trois premiers mois de l’année a entraîné la vente de moins de billets de cinéma par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Cependant, la récente sortie de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel lance un flux constant de nouveaux débuts cinématographiques très attendus qui renforceront les ventes de billets d’AMC dans les mois à venir.

“Nos résultats pour le premier trimestre 2022 représentent le meilleur premier trimestre d’AMC en deux années complètes”, a déclaré lundi le PDG Adam Aron dans un communiqué.

“Le succès cumulé de ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘The Batman’, ‘Sonic The Hedgehog 2’ et l’ouverture le week-end dernier de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ne devrait laisser aucun doute sur l’attrait durable d’exposition théâtrale », a-t-il dit. “Quand Hollywood sort des films que les cinéphiles veulent voir, les gens affluent en masse vers les cinémas pour regarder des films là où ils ont été conçus pour être vus, en salles, sur grand écran.”

Alors que “No Way Home” et “The Batman” ont eu de solides tournées dans les salles et qu’AMC a vu près de 40 millions de visiteurs au cours du trimestre, les revenus perçus au cours de la période n’ont pas dépassé les quelque 1 milliard de dollars dépensés par AMC en dépenses d’exploitation et en loyer.

La chaîne de cinémas a déclaré une perte nette de 337,4 millions de dollars, ou 65 cents par action, contre une perte de 567,2 millions de dollars, ou 1,42 $ par action, il y a un an.

Hors éléments, la société a perdu 52 cents par action, une perte plus faible que les analystes de 63 cents s’attendaient à ce que la société perde au cours du trimestre, selon une enquête de Refinitiv.

Les revenus ont atteint 785,7 millions de dollars, contre 148,3 millions de dollars l’an dernier, et ont dépassé les 743 millions de dollars attendus par les analystes.

AMC a terminé le trimestre avec 1,3 milliard de dollars de liquidités disponibles. L’action a clôturé en baisse de 9% lundi alors que le marché au sens large a subi une vente massive.

