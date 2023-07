Déplacez-vous sur Taylor Swift, le billet le plus chaud de l’été est un double long métrage « Barbie » et « Oppenheimer ».

AMC Theatres a annoncé cette semaine que plus de 20 000 membres de son programme de fidélité AMC Stubs avaient acheté des billets pour regarder le couple cinématographique improbable le même jour.

« Barbie » de Greta Gerwig et « Oppenheimer » de Christopher Nolan sont prévus pour une sortie le 21 juillet de l’année dernière. La juxtaposition entre le « Barbie » brillant et pétillant et le drame austère de la bombe nucléaire a conduit les internautes à déclarer « Barbenheimer » un double long métrage incontournable.

Les fans ont créé Tee-shirts, affiches et ont suivi de près le marketing des deux films.

« [This] est un bon signe que la conversation en ligne croissante autour de ces deux films incroyables se transforme en vente de billets », a déclaré la vice-présidente de la programmation d’AMC Theatres, Elizabeth Frank, dans un communiqué. partagé avec Variété.

« De vendredi à aujourd’hui, nous avons constaté une augmentation de 33 % du nombre d’invités qui ont décidé de créer leur propre long métrage en achetant des billets pour voir les deux films le même jour », a-t-elle ajouté. « Nous sommes ravis de voir cet élan. »

Pas plus tard qu’à la fin du mois dernier, « Barbie » recherchait un 80 millions de dollars week-end d’ouverture, tandis que les prévisions pour « Oppenheimer » étaient de l’ordre de 40 millions de dollars.

Avec une durée d’exécution combinée de 5 heures et 9 minutes, sans compter les bandes-annonces, la double fonctionnalité « Barbenheimer » exigera des fans qu’ils consacrent beaucoup de temps.

Tom Cruise, dont « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » sort une semaine et demie avant que les deux blockbusters rivaux n’arrivent en salles, a récemment a tweeté son soutien pour les deux films.

Mais il ne les regardera pas le même jour.

« Je veux voir à la fois ‘Barbie’ et ‘Oppenheimer' » Cruise a dit. « Je les verrai le week-end d’ouverture. Vendredi, je verrai d’abord Oppenheimer puis « Barbie » samedi. »

