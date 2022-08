Amboy s’efforce de terminer ce qu’il a commencé la saison dernière – Shaw Local

AMBOY – Mettre fin à la saison de football I8FA 2021 dans une défaite 34-12 contre Orangeville en demi-finale de l’État à huit a été une fin amère pour une saison par ailleurs satisfaisante pour l’équipe de football Amboy-LaMoille-Ohio.

Cette année, cependant, il y a beaucoup d’optimisme et d’excitation autour de l’équipe avec le retour du quart-arrière senior Tucker Lindenmeyer et de plusieurs juniors qui ont commencé la saison dernière.

« Nous sommes ravis d’être de retour, surtout après une défaite difficile contre Orangeville l’an dernier en demi-finale. Nous cherchons à tirer parti de cela cette année », a déclaré le junior TE Brennan Blaine, une sélection de la première équipe de l’Illinois 8-Man Football Association dans la catégorie utilitaire la saison dernière. « Nous ne voulons pas perdre comme nous l’avons fait. Nous cherchons à aller jusqu’au bout cette année. »

« Je suis vraiment excité d’être de retour. Nous avons subi une défaite difficile l’an dernier après le match d’Orangeville », a déclaré le MLB junior Levi McKinley. «Et les fans savent, toute la communauté sait, l’école sait: nous allons revenir cette saison, nous allons récupérer ce match, récupérer tous les matchs, essayer de pousser à l’état, et vraiment juste montrer à tout le monde ce que nous pouvons faire cette année.

Les Clippers seront testés immédiatement au cours de la semaine 1 lorsqu’ils se rendront à Polo pour affronter le double champion d’État en titre Marcos. Au cours de la semaine 5, ils auront leur match revanche très attendu avec Orangeville.

Pendant le camp d’été et les premiers entraînements de l’intersaison, l’entraîneur d’Amboy, Scott Payne, a été impressionné par le leadership qu’il a vu – et frappé par la cohésion de l’équipe de cette année.

« Ces gars-là travaillent dur. Grands chefs d’équipe. Nous n’avons qu’un seul senior, et il a fait un travail formidable en étant ce seul senior et en dirigeant l’équipe », a-t-il déclaré. «Mais tous ces juniors ont vraiment intensifié et fait un excellent travail en tant que chefs d’équipe et en aidant les plus jeunes. Et ils s’entendent tous bien. Je n’ai jamais vu une équipe avec autant de camaraderie que je le fais avec ces gars-là. Avant l’entraînement, ils sont là-bas en train de plaisanter. Ils plaisantent après. C’est super de voir ça, ces gars-là s’entendent aussi bien qu’eux.

Les joueurs d’Amboy-LaMoille-Ohio effectuent des exercices le 28 juillet au lycée. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Le centre junior Trey Payne croit que la défaite en demi-finale de l’an dernier contre Orangeville a rapproché l’équipe.

“La chimie de notre équipe s’est mieux construite après cette défaite contre Orangeville”, a-t-il déclaré. “Nous sommes donc en mesure d’être plus forts et d’avoir une meilleure chimie que nous l’avons fait l’an dernier.”

Lindenmeyer voit certains des jeunes joueurs intervenir pour aider la cause des Clippers cette année.

“Je pense que quelques-uns des plus jeunes qui occupent les postes seniors universitaires de l’année dernière s’améliorent vraiment, et ils vont très bien remplir cette année”, a-t-il déclaré.

Dans une enquête auprès des joueurs des Clippers et de l’entraîneur Payne, le consensus était que l’arrière latéral de deuxième année Quinton Leffelman est sur le point d’être le joueur d’évasion de cette année.

« Nous avons un deuxième, Quinton Leffelman. Il va jouer l’ailier défensif et l’arrière pour nous. C’est vraiment un bon garçon », a déclaré l’entraîneur Payne. “Il a travaillé d’arrache-pied tout l’été, et nous attendons de grandes choses de sa part pour diriger le football et la défense. Il a commencé l’année dernière en première année pour nous au protège-nez, donc il est encore meilleur cette année que l’année dernière.

“Je dirais que notre arrière Quinton Leffelman va faire un pas en avant cette année”, a convenu Blaine. “Il va commencer dans les deux sens cette année pour nous, donc je pense qu’il sera bon.”

“Quinton Leffelman cette année, ça va être un gros joueur”, a ajouté McKinley. « Nous avons perdu Joe Quest l’année dernière, notre arrière partant, donc c’est bien pour Quinton de revenir et de prendre sa place. Il va être bon là-bas.

Trey Payne attend de grandes choses de RB / LB Landon Whelchel.

“Je pense que Landon Whelchel jouera également un rôle important dans notre défense cette année après avoir pris la place de Jordan Gulley, et nous aidera à créer beaucoup de gros jeux du côté défensif”, a-t-il déclaré.

Les joueurs d’Amboy-LaMoille-Ohio effectuent des exercices le 28 juillet au lycée. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Les jeunes du secondaire sont une préoccupation potentielle pour la coopérative d’Amboy cette année, surtout au début de la saison lorsqu’elle affronte des équipes comme Polo, Milledgeville et Milford-Cissna Park.

«Une position est arrière défensif. On va avoir un étudiant en deuxième année là-bas, puis un étudiant en deuxième année pour le soutenir. Dans un match à huit, vous êtes un contre un, et cela pourrait donc être une lutte précoce pour nous », a déclaré l’entraîneur Payne. «Mais le deuxième que nous avons à partir de là, il a l’air plutôt bien en ce moment, sans coussinets. Mais le demi défensif est l’un de nos… pas une grande préoccupation, mais c’est une préoccupation pour la défense.

Offensivement, les Clippers s’attendent à gagner beaucoup de batailles à l’avant et à créer constamment du mouvement au point d’attaque.

“Nous avons une ligne de front vraiment solide”, a déclaré Lindenmeyer. “Ils sont assez gros et forts, donc ils vont nous ouvrir beaucoup de trous cette année.”

«Nous avons récupéré Tucker et nous avons trois très bons porteurs de ballon dans mon esprit. Et nous avons une très bonne ligne offensive », a déclaré l’entraîneur Payne. « Notre ligne offensive est grande, rapide et physique. Il y a donc deux groupes de positions qui me passionnent vraiment, pour voir ce qu’ils peuvent faire dans des situations de type match.

Pour passer à l’étape suivante cette année, Amboy devra devenir plus efficace dans le jeu des passes.

“De toute évidence, la plus grande clé du succès pour nous est que nous devons être capables de gérer le football. C’est ce que nous aimons faire. D’un autre côté, cependant, nous devons améliorer nos passes de balle par rapport à l’an dernier », a déclaré l’entraîneur Payne. « Nous étions plutôt bons l’an dernier, mais nous devons nous améliorer beaucoup cette année parce que nous sommes Amboy. les équipes savent ce qu’on va faire. Mais nous avons mis en place quelques formations plus étendues et des jeux de passes différents, donc nous devons être beaucoup meilleurs pour lancer le football cette année.