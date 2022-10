Amboy-LaMoille roule sur la route ; Milledgeville ne peut pas suivre à la maison – Shaw Local

Amboy-LaMoille a pris la route samedi après-midi et a battu Bushnell-Prairie City 62-8 dans un match à huit.

Landon Whelchel a réussi 12 courses pour 144 verges et un touché, et Quinn Leffelman a ajouté cinq courses pour 76 verges et deux touchés pour les Clippers (6-1). Brennan Blaine a eu une course de touché de 11 verges et des réceptions de TD de 79 et 63 verges, et Eddie Jones a été 2 en 4 en passant pour 142 verges et les deux scores; il a également eu une course de 7 verges.

Geo Gatz a ajouté deux points de touché pour Amboy, qui a marqué plus de 60 points pour la deuxième fois cette saison. Depuis leur défaite de la semaine 4, les Clippers ont surclassé leurs adversaires 132-20.

Centre-Ouest 64, Milledgeville 36 : Les Missiles étaient menés 48-22 à la mi-temps et ne se sont jamais remis d’une défaite de huit hommes à domicile contre l’invaincu West Central.

Après que Kaiden Droste ait marqué une paire de touchés sur des courses de 43 et 38 verges dans les cinq premières minutes du match pour West Central, Milledgeville a répondu avec une passe de touché de 21 verges de Connor Nye à Konnor Johnson, puis a répondu à un Mason Carnes- à-Parker Meldrum passe TD de 69 verges avec une course de 47 verges par Micah Toms-Smith moins d’une minute après le début du deuxième quart pour se situer à 20-16.

Mais Droste a eu une course de touché de 88 verges, puis une course de 47 verges pour pousser l’avance du Heat à 34-16, et Carnes a couru à partir de 26 verges pour faire 40-16 avec 5:13 à jouer en première mi-temps. . Landon Frederick a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi à 50 verges pour un touché, mais Droste a marqué à 43 verges avec 3:43 à faire au deuxième quart pour clôturer le score de la première mi-temps.

Nye a couru à partir de 27 verges avec 2:49 à faire en troisième période pour porter le score à 48-28, mais Carnes a répondu avec une course de 36 verges TD 1:18 plus tard pour pousser l’avance à 56-28. Nye a rejoint Kacen Johnson sur une frappe de 14 verges avec 10:59 à faire dans le match, mais Carnes a plafonné le score avec une course de touché de 9 verges avec deux minutes à faire.

Nye a couru 13 fois pour 127 verges et un touché, et a également été 13 en 29 passes pour 130 verges, deux touchés et une interception pour Milledgeville. Toms-Smith a terminé avec 53 verges et un score sur 10 courses, tandis que Kacen Johnson a réussi six attrapés pour 58 verges et un score, et Konnor Johnson a réussi trois attrapés pour 43 verges et un touché.

Droste a terminé avec 359 verges et cinq touchés en 30 courses, tandis que Carnes a couru pour 131 verges et trois touchés, et a complété deux de ses trois passes pour 83 verges et un score. West Central a amassé 518 verges au sol.