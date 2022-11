Amboy-LaMoille-Ohio se rallie devant Milford-Cissna Park pour remporter le quart de finale I8FA sur la route – Shaw Local

Pour la deuxième saison consécutive, Amboy-LaMoille-Ohio est revenu de l’arrière pour remporter son match éliminatoire de quart de finale de l’Illinois 8-Man Football Association.

Cette année, les Clippers l’ont fait sur la route, effaçant un déficit de 10 points au quatrième quart pour vaincre Milford-Cissna Park 30-28 samedi après-midi.

“Les enfants se sont mobilisés et ont fait des jeux quand ils en avaient besoin”, a déclaré l’entraîneur d’Amboy, Scott Payne. “Nous étions en baisse de 10 [22-12] à la mi-temps, et nous sommes sortis en deuxième mi-temps et avons bien joué. Les enfants ont géré l’adversité d’être en retard sur la route.

Les séquences clés sont venues dans la dernière période. Après que Mason Blanck ait donné à MCP une avance de 28-18 avec un touché de 20 verges lors du premier jeu du quatrième quart, l’attaque d’Amboy a répondu immédiatement. Landon Whelchel a couru pour un touché de 51 verges lors du premier jeu après le coup d’envoi pour réduire le déficit à 28-24 avec 11:43 à jouer.

Trois jeux plus tard, face à un troisième essai, MCP QB Sawyer Laffoon a tenté de lancer pour le premier essai, mais la passe a été interceptée par Eddie Jones autour de la ligne des 40 mètres et est revenue à l’intérieur des 20. Les Clippers ont ensuite affronté un quatrième et- 12 au 20, mais Tucker Lindenmeyer a frappé Brennan Blaine sur une passe oblique et Blaine l’a emmené à la maison pour une avance de 30-28 avec 8:36 à jouer.

« Au moment des séries éliminatoires, vous avez besoin que les enfants interviennent et fassent des jeux – et tous nos garçons l’ont fait en seconde période », a déclaré Payne. “Notre défense a forcé deux revirements, et offensivement, nous avons pu faire courir le ballon, ce qui fait honneur à notre ligne offensive.”

MCP a eu une dernière chance, car il est entré dans la zone rouge dans la dernière minute. Au quatrième et but de la ligne des 3 mètres, Tyler Neukomm a pris le terrain vers la droite et a tenté de courir vers la zone des buts, mais Jones a dépouillé le ballon près de la ligne de but et Quinn Leffelman a récupéré dans la zone des buts avec trois secondes. restant pour sceller la victoire.

“Absolument, cela en dit long sur notre défense”, a déclaré Payne. “Nous avions le dos contre le mur là-bas, avec le match en jeu, et notre défense s’est levée et a fait un jeu.”

Whelchel a terminé avec 24 courses pour 174 verges et trois touchés, et Leffelman a ajouté 13 courses pour 98 verges et un score. Lindenmeyer a récolté 29 verges au sol et 36 verges par la passe, les deux passes étant allées à Blaine.

Laffoon a couru pour 123 verges et deux touchés en 20 courses, et il a également été 5 en 7 en passant pour 82 verges, dont une frappe de 17 verges contre Tevon Longest. Neukomm a ajouté 62 verges en 29 courses pour MCP, qui avait remporté les deux précédentes rencontres à huit entre les équipes par 12 points combinés.

Les Clippers accueilleront un match de demi-finale la semaine prochaine contre St. Thomas More, qui a bouleversé la tête de série Decatur Lutheran / Mt. Pulaski 44-38 dans leur match de quart de finale.