Amboy-LaMoille dépasse Blue Ridge dans un match éliminatoire à huit – Shaw Local

AMBOY – L’équipe de football Amboy-LaMoille-Ohio n’avait pas nécessairement besoin d’un coup de pouce dans son match d’ouverture des séries éliminatoires à huit contre Blue Ridge, mais elle en a quand même eu un.

Ce coup de pouce a été le retour du quart-arrière senior Tucker Lindenmeyer, qui a guidé les Clippers vers une démolition 48-0 des Knights samedi au port.

[ Photos from Amboy vs. Blue Ridge eight-man first-round playoff game ]

Le seul senior de la liste d’Amboy, Lindenmeyer a subi une tension de grade 2 de son ischio-jambier droit au début d’une défaite de la semaine 4 contre Milford-Cissna Park. Lors de la soirée senior de la semaine 9 d’Amboy contre West Central, Lindenmeyer a transmis le premier jeu offensif de son équipe, puis a quitté le match.

Après avoir reçu une autorisation médicale le 24 octobre, cependant, il était prêt à partir.

“C’est bien de faire partie de la victoire”, a déclaré Lindenmeyer. “Se tenir sur la touche et ne pas jouer était tout simplement différent. C’est difficile de rester assis là et de regarder jouer son équipe sans pouvoir rien y faire. »

Tucker Lindenmeyer d’Amboy cherche des verges au deuxième quart du match éliminatoire de premier tour des Clippers à huit joueurs samedi contre Blue Ridge. Lindenmeyer a joué pour la première fois depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la semaine 4. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Lindenmeyer a complété 8 des 12 passes pour 148 verges, toutes en première mi-temps, avec deux touchés et une interception. Il a également couru deux fois pour 13 verges et a également converti une paire de courses de conversion à deux points.

Amboy (8-2) a pris le contrôle du match très tôt. Quinn Leffelman a marqué sur une course de touché de 53 verges à peine une minute après le début du match, puis un botté de dégagement bloqué par Brody Christoffersen a mis en place un touché de 2 verges par Brennan Blaine.

Les équipes spéciales des Clippers se sont intensifiées pour les deux prochains scores. Landon Whelchel a renvoyé un botté de dégagement de 85 verges pour le troisième score de l’équipe.

Blue Ridge a ensuite tâtonné le coup d’envoi qui a suivi, et Whelchel a encaissé une course de 10 verges TD avec 1 minute à faire au premier quart pour mettre son équipe en place 28-0.

Whelchel et Blaine ont également marqué au deuxième quart pour donner une avance de 42-0 aux Clippers à la mi-temps, mettant ainsi un chronomètre en marche pour la seconde mi-temps.

La défense d’Amboy a été déchiquetée lors d’une défaite de la semaine 9 contre West Central, mais était hermétique cette semaine. Blue Ridge (6-4) n’a réussi que 130 verges d’attaque totale, et une grande partie de cela est venue avec les réserves des Clippers sur le terrain.

Cole Pemble de Blue Ridge est durement touché par Austin Heath d’Amboy lors de leur match éliminatoire de premier tour à huit samedi à Amboy. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

“Nous ne voulions pas que cela se reproduise”, a déclaré Blaine à propos de la défense lors d’une défaite de 68-30 contre West Central lors de la finale de la saison régulière. « West Central a une excellente équipe avec trois très bons joueurs dans le champ arrière. Nous étions vraiment en train d’étudier le cinéma cette semaine. Trente quatre [Jamison Berkler] avec ce piège à l’arrière, nous voulions vraiment arrêter cela, et j’ai l’impression que notre ligne défensive a fait du très bon travail avec ça. Nous avons facilité la tâche des demis défensifs et des secondeurs, et quand nous en avons eu besoin, ils ont fait un jeu comme ils le font habituellement.

Amboy, quant à lui, a accumulé 405 verges d’attaque totale. Whelchel (15 courses pour 97 verges) et Leffelman (4-90) ont ouvert la voie au sol, tandis que Blaine a capté quatre passes pour 115 verges. L’entraîneur-chef Scott Payne a noté que tout avait commencé à l’avant.

“Notre ligne offensive et défensive a contrôlé la ligne de mêlée du début à la fin”, a déclaré Payne. “Quand vous obtenez un jeu en ligne comme ça, vous allez toujours finir avec un bon résultat.”

Josh McKendry d’Amboy a marqué le seul score de la seconde mi-temps, un plongeon de 2 verges au milieu du troisième quart.

Les joueurs défensifs de réserve des Clippers ont vu presque toute l’action après la mi-temps et ont pu préserver le jeu blanc.

Quinn Leffelman d’Amboy ramasse des verges au deuxième quart du match éliminatoire à huit des Clippers samedi contre Blue Ridge. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Blue Ridge a été rythmé par le porteur de ballon junior Cole Pemble, qui a réussi 23 courses pour 91 verges. Les Knights ont subi leur premier jeu blanc de la saison.

La prochaine étape pour Amboy sera un concours sur route de deuxième tour contre Milford-Cissna Park. Les Bearcats ont battu l’AFC 70-24 lors de leur match d’ouverture des séries éliminatoires samedi.

Les Clippers ont une fiche de 0-2 dans leur courte histoire contre Milford, après avoir perdu une décision de 40-30 lors de la semaine 4 et une décision de 48-46 en 2021.

“Nous nous connaissons très bien”, a déclaré Payne. « Milford nous a battus les deux dernières fois où nous avons joué. Cette fois, nous avons un Tucker en bonne santé, donc je pense que ça va faire la grande différence pour nous offensivement.