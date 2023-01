Amboy FFA Alumni cherche des équipes pour la soirée triviale du 4 mars – Shaw Local

AMBOY – Cherchant à démarrer une tradition annuelle, Amboy FFA Alumni and Supporters organisera sa deuxième soirée jeu-questionnaire à 18h30 le samedi 4 mars au Amboy Community Building, 280 W. Wasson Road.

La soirée quiz est ouverte au public. Les portes de l’événement ouvriront à 17h30

Les profits serviront à soutenir les bourses Amboy FFA, les conférences, les conventions et la fréquentation des étudiants dans les collèges et les écoles de métiers.

La soirée jeu-questionnaire comprendra huit séries de questions couvrant une variété de sujets. Des prix sont décernés pour le score d’équipe le plus élevé, le score d’équipe le plus bas, le meilleur nom d’équipe et l’équipe la mieux habillée. De la nourriture, un bar payant, une vente aux enchères de desserts et d’autres opportunités pour soutenir FFA seront disponibles. Les spectateurs sont les bienvenus.

L’inscription pour les équipes de huit joueurs maximum est de 200 $. Les commandites coûtent 150 $ pour une série de questions ou 400 $ pour parrainer l’événement. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook Amboy FFA Alumni Trivia Night.

Pour plus d’informations, appelez le 815-285-3158 ou visitez la page Facebook Amboy FFA Alumni and Supporters.