Amboy décroche un billet pour la finale d’État à huit avec une victoire sur St. Thomas More – Shaw Local

AMBOY – Ce n’est pas une chose facile de regarder une autre équipe célébrer sur votre terrain, avec une place pour la finale de l’État en jeu.

L’équipe de football Amboy-LaMoille-Ohio a évité ce scénario samedi après-midi, après une déroute 54-22 de Champaign St. Thomas More en demi-finale des éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association. Cela a contribué à effacer le souvenir d’une défaite contre Orangeville en demi-finale de 2021, également à The Harbor.

[ Photos from Amboy-LaMoille-Ohio vs. St. Thomas More in an I8FA state semifinal ]

Pour les Clippers (10-2), la course aux états a été tout sauf facile. Le seul senior de l’équipe, Tucker Lindenmeyer, a raté beaucoup de temps en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, et d’autres joueurs clés ont quitté l’équipe pour leurs propres raisons.

Samedi, cependant, c’était tout sourire sur un terrain recouvert d’un mélange de confettis rouges et arrière, accompagné d’une poussière de flocons de neige.

“Nous avons traversé tellement d’adversité cette année, que je ne pense pas qu’aucune autre équipe n’en ait connu”, a déclaré le porteur de ballon junior Landon Whelchel. “Nous arriver ici, les battre, déclarer pour la première fois depuis 1984, c’est juste la meilleure sensation au monde.”

La route vers l’État a été pavée d’une attaque précipitée implacable qui a produit 423 verges en 66 tentatives. Whelchel (26 courses, 182 verges, 3 touchés), Quinn Leffelman (29-166, 3 touchés) et Lindenmeyer (10-77) ont rendu la vie misérable à la défense des Sabres toute la journée.

“Nous nous sommes entraînés toute la semaine juste pour cette défense, et nous avons tous exécuté ce que nous étions censés faire”, a déclaré Whelchel. “Quand vous exécutez tout, vous gagnez.”

Quinn Leffelman d’Amboy-LaMoille-Ohio a battu Matt Delorenzo de St. Thomas More samedi lors de leur demi-finale d’État I8FA à Amboy. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Un régime régulier de Leffelman en seconde période, alors qu’il avait 18 courses pour 106 verges, a permis à Amboy de contrôler l’horloge et d’éloigner le ballon d’une dangereuse offensive de St. Thomas More dirigée par le quart-arrière Matt Delorenzo. Il a guidé son équipe vers une défaite 44-38 contre Decatur Lutheran-Mt, invaincu auparavant. Pulaski en quart de finale.

Leffelman a eu le seul score de la seconde mi-temps, une course de 8 verges avec 6:56 à jouer.

“Je n’ai pas demandé le ballon, mais je le voulais vraiment”, a déclaré Leffelman. “Chaque fois que j’ai eu le ballon, j’ai voulu en profiter. Nous avons très bien déplacé le ballon en deuxième mi-temps.

Amboy a pris une avance de 14-0 sur des courses de Whelchel TD de 6 et 27 verges au cours des 9 premières minutes de jeu, puis a pris le contrôle total avec une explosion de 34 points au deuxième quart. Whelchel a commencé l’assaut avec une course de touché de 57 verges, puis Brennan Blaine a transformé une courte réalisation de Lindenmeyer en un jeu de buteur de 71 verges.

Leffelman a marqué sur une paire de courtes courses TD pour augmenter l’avance d’Amboy à 42-16 avec 1:48 à faire en première mi-temps, mais il y avait encore beaucoup de feux d’artifice en réserve avant la pause.

St. Thomas More (8-4) a parcouru 68 verges en huit jeux, couronné par une course de 13 verges de Delorenzo, pour passer à 42-22 avec 14,2 secondes au compteur.

Au coup d’envoi qui a suivi, Whelchel a renvoyé le ballon de 35 mètres au St. Thomas More 34, avec 5,5 secondes à faire. Lors du dernier jeu de la mi-temps, Blaine, 6 pieds 2 pouces, a devancé le défenseur des Sabres Ben Horn, qui affiche une fiche de 6-3, pour un touché époustouflant. C’était une pièce dont St. Thomas More ne s’est jamais remis.

Trey Payne d’Amboy célèbre un touché de dernière seconde dans la première moitié de la demi-finale d’État I8FA de samedi contre St. Thomas More. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Chaque équipe a connu deux revirements en deuxième mi-temps, ce qui a permis de maintenir le score là où il se trouvait la plupart du temps. Les Sabres se sont également blessés avec 10 pénalités pour 90 verges.

“Je pense que c’était plus à propos de nous”, a déclaré l’entraîneur de St. Thomas More, Nathan Watson. « Nous n’avons pas fait de jeux cette semaine que nous avons faits la semaine dernière. Il y a eu des appels cruciaux à des moments cruciaux. Je ne sais pas si c’était tellement Amboy car nous n’avons tout simplement pas exécuté au mieux de nos capacités.

St. Thomas More n’a eu que deux touchés offensifs, sur des courses de 37 et 13 verges par Delorenzo au deuxième quart. Le premier touché des Sabres a été un retour de coup d’envoi de 75 verges par Horn avec 2:43 à faire au premier quart.

Horn fait partie d’une solide classe junior pour une équipe de St. Thomas More qui reviendra pratiquement intacte en 2023, moins Delorenzo.

“C’est une bonne position”, a déclaré Watson. «Nous aurons un autre quart-arrière, mais je suis préoccupé par le leadership. Ce jeune homme a le meilleur leadership d’un lycéen que j’aie jamais vu, alors ça va certainement nous manquer. Tout ira bien. On pansera nos blessures et on se remettra au travail.

Tucker Lindenmeyer d’Amboy tire une passe sur le terrain pour un touché samedi contre St. Thomas More lors de leur demi-finale d’état I8FA. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Pour les Clippers, qui n’ont également qu’un seul senior sur leur liste, l’avenir, c’est maintenant. Vendredi soir au Monmouth College, ils affronteront West Central, qui a survécu à un 50-48 contre Polo en demi-finale.

West Central a géré Amboy 68-30 dans un match au chronomètre lors de la semaine 9.

“Depuis l’année dernière, lorsque nous avons perdu en demi-finale, nous avons travaillé d’arrache-pied pour nous qualifier”, a déclaré Blaine, un joueur étoile qui a réussi trois attrapés pour 131 verges et deux scores samedi. “Ça fait du bien d’en arriver là. Nous savions que si nous y arrivions, nous rencontrerions West Central. C’est une super équipe tout autour. Ils ont trois très bons joueurs dans le champ arrière, mais tout peut arriver à Monmouth. Nous jouons notre meilleur football de l’année en ce moment, et je pense que ce sera un bon match.

Amboy a disputé ce match de la semaine 9 contre West Central sans Lindenmeyer, qui était toujours en voie de guérison après une tension aux ischio-jambiers droits subie lors de la semaine 4 contre Milford-Cissna Park. Il a disputé les trois matchs éliminatoires jusqu’à présent, bien qu’il ait passé une grande partie de la deuxième moitié du match de samedi contre St. Thomas More sur la touche. Il a souligné qu’il s’agissait d’une mesure de précaution.

“Au cours de la semaine d’entraînement, j’ai eu des problèmes à l’aine, et je pense que ça s’est enflammé à force de trop travailler”, a déclaré Lindenmeyer. “L’entraîneur ne voulait pas risquer que je me blesse encore plus la semaine prochaine. Nous avions une bonne avance durable, et ils m’ont appelé. Je pense que c’est dû à des blessures passées, mais nous allons bien boucler et je devrais être bon pour la semaine prochaine.