Amboy CUSD obtient un rabais fédéral pour les autobus électriques – Shaw Local

Un programme fédéral visant à offrir des rabais pour les autobus scolaires fonctionnant à l’énergie propre a été attribué jeudi au district scolaire de l’unité communautaire d’Amboy.

Amboy était l’une des 15 écoles de l’Illinois sélectionnées dans une annonce faite par le vice-président Kamala Harris, administrateur de l’EPA, Michael S. Regan à Seattle.

Trois autres districts scolaires de la vallée de Sauk n’ont pas été sélectionnés, mais ils ont été mis sur une liste d’attente. Il s’agissait de Rock Falls Elementary School District 13, Bureau Valley CUSD et Steward ESD. Bureau Valley et Rock Falls D13 cherchaient chacun 10 bus, Steward en voulait un.

Amboy recevra 790 000 $ en rabais pour l’achat de deux bus électriques par l’intermédiaire de Lion Electric Co. USA.

Au total, l’Illinois a reçu 48,3 millions de dollars de rabais qui iront à l’achat de 123 autobus. Toutes les demandes de l’Illinois concernaient des bus électriques. Certains endroits ont fait des demandes pour ceux alimentés au propane ou au gaz naturel comprimé.

“Pas moins de 25 millions d’enfants dépendent du bus pour se rendre à l’école chaque jour”, a déclaré Regan. «Grâce à l’administration Biden-Harris, nous réalisons un investissement sans précédent dans la santé de nos enfants, en particulier ceux des communautés surchargées par la pollution de l’air. Ce n’est que le début de notre travail pour construire un avenir plus sain, réduire la pollution climatique et assurer l’air pur et respirable que tous nos enfants méritent.

« Le programme Clean School Bus Program de l’EPA montre tout ce qui est possible lorsque nous investissons dans des technologies propres et respectueuses du climat. Les Illinoisiens travaillent dur pour construire des autobus scolaires électriques, et cet investissement aidera à mettre ces autobus sur la route dans les districts scolaires où cela compte le plus », a déclaré le sénateur Dick Durbin. “Ce financement représente une première étape cruciale pour permettre à chaque élève de se rendre à l’école sans respirer de polluants dangereux.”

“L’augmentation du nombre d’autobus scolaires à émissions nulles et à faibles émissions renforce l’Illinois – et protège la santé de nos enfants – en aidant à garantir que notre air est plus sûr à respirer”, a déclaré la sénatrice Tammy Duckworth. “Je suis fier que la loi bipartite sur les infrastructures contribue à créer un avenir plus sain et plus respectueux de l’environnement pour nos familles et nos communautés.”

Les districts qui ont reçu un prix peuvent désormais procéder à l’achat de nouveaux bus et d’infrastructures éligibles. L’EPA travaille avec le département américain de l’énergie et le département des transports pour fournir une assistance technique aux districts scolaires.

Ces prix sont le premier milliard de dollars d’un programme de 5 milliards de dollars sur cinq ans créé par la loi bipartite sur les infrastructures du président Biden. L’EPA conçoit également les prochains cycles de financement du programme à lancer dans les mois à venir, qui comprendront un ambitieux concours de subventions. Grâce à de futurs cycles de financement, l’EPA mettra à disposition 1 milliard de dollars supplémentaires pour des autobus scolaires propres au cours de l’exercice 2023.

L’EPA encourage les districts scolaires non sélectionnés lors de la première série de remises – et ceux qui n’ont pas appliqué ce cycle de financement – à participer aux prochaines séries.