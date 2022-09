AMBOY – Peut-être le fait le plus intrigant à propos du slugfest aller-retour auquel Amboy-LaMoille-Ohio et Milledgeville ont participé vendredi à The Harbour est que ces deux meilleures équipes de football de huit hommes pourraient très bien se rencontrer une fois de plus avant la fin de la saison .

Les Clippers ont survécu à une bataille 40-36 avec les Missiles pour rester invaincus lors de la jeune saison.

En novembre, les Clippers et les Missiles pourraient se voir dans les séries éliminatoires, dans l’attente d’une répétition de la confrontation de vendredi.

L’ailier serré junior des Clippers Brennan Blaine, qui a capté deux passes de touché du quart-arrière senior Tucker Lindenmeyer, n’avait jamais participé à un match comme celui-ci: un où les conversions de deux points importaient et une avance de 10 points sur les missiles avec 2:30 à jouer n’était ‘ t sûr.

“C’était le match le plus aller-retour que j’aie jamais vu de toute ma vie”, a déclaré Blaine. « Les deux grandes équipes qui ont été à la hauteur du battage médiatique. Je pensais que notre défense était grande et nous sommes sortis vainqueurs.

Brennan Blaine (85 ans) d’Amboy plonge pour le ballon alors que Kacen Johnson de Milledgeville tente de briser la passe vendredi à Amboy. (Earleen Hinton/Shaw Media)

L’avance de 10 points de Milledgeville au quatrième quart est survenue après un touché de 42 verges par le quart junior Connor Nye. À peine deux minutes plus tard, Blaine a réussi sa deuxième réception TD à 57 mètres pour en faire un match 36-32. Lors de la tentative de deux points après le touché de Blaine, une pénalité sur les Missiles lors d’une passe incomplète signifiait que les Clippers avaient un essai de plus, et le junior Landon Welchel a transporté la conversion pour rapprocher les Clippers à 36-34.

Le prochain entraînement des Missiles les a vus entrer dans le territoire de Clipper, mais ils ont été arrêtés avec 3:07 restants lorsque Lindenmeyer a dévié une prise potentielle de quatrième essai qui aurait mis en place une nouvelle série d’essais. Les Clippers ont capitalisé sur le chiffre d’affaires lors des downs et ont atteint le 32 des Missiles avant que Lindenmeyer n’intervienne pour un score sur un gardien avec 2:23 à faire pour porter le score à 40-36.

“Nous avions juste besoin de sécuriser quelques mètres”, a déclaré Lindenmeyer. “Personne n’était ouvert, je ne voulais pas lancer le ballon en l’air et avoir une chance de 50-50, donc c’est soit le rentrer et courir, soit faire ce que je peux pour garder le ballon en sécurité, surtout dans un une situation comme celle-là.

Nye a lancé quatre passes incomplètes lors du dernier essai offensif des Missiles avant de le remettre aux Clippers, qui ont épuisé le temps.

« Nous n’avons tout simplement pas fait autant de jeux que nécessaire », a déclaré l’entraîneur des Missiles Jason Wroble. «Ils ont fait plus de jeux que nous, et je pensais que c’était un match égal. Ils ont fait de superbes jeux où nous n’avons pas taclé quand nous en avions besoin, alors nous allons trouver comment aborder cette défaite et progresser de semaine en semaine.

Connor Nye (8) de Milledgeville passe le ballon contre Amboy vendredi soir. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les Clippers ont marqué en premier sur une passe de touché de 13 verges de Lindenmeyer à Vincent Zembrzuski avec 5:41 à faire au premier quart pour un avantage de 6-0. Le score est venu sur la deuxième tentative de passe de Lindenmeyer – la première est tombée incomplète, mais les Clippers sont passés dans la zone rouge sur une pénalité d’interférence de passe sur les Missiles.

Milledgeville a répondu au deuxième quart après que Kacen Johnson ait tiré un botté de dégagement et retourné 97 verges pour un score, marchant le long de la ligne de touche des missiles après avoir brisé quelques plaqués à 10 verges dans sa course. Johnson a également capté la conversion de deux points pour donner à son équipe une avance de 8-6 avec 2:41 à jouer en première mi-temps.

“Nos équipes spéciales ont toujours été excellentes et nous avons créé de beaux trous”, a déclaré Johnson. “Ce sont vraiment tous les monteurs de lignes, ils font le travail.”

L’avance des Missiles n’a pas duré longtemps, car Lindenmeyer s’est connecté avec Blaine pour un TD avec 52,7 secondes à jouer en première mi-temps; La réception de deux points de Welchel a permis aux Clippers de mener 14-8, et c’était le score à la mi-temps.

Le troisième quart a vu une rafale de touchés qui ont donné au jeu une sensation de pincement et de repli. Nye a égalé le match à 14 avec 10:01 à faire dans le quart, avec la réception à deux points de Konnor Johnson donnant aux Missiles une avance de 16-14. Clipper junior Kye Koch a percé un trou au milieu de la ligne des Missiles pour une course de TD de 65 verges à peine 12 secondes après le score de Nye pour reprendre la tête à 20-16. Puis à peine 11 secondes après le TD de Koch, Kacen Johnson a transporté une passe de Nye pour un TD de 60 verges et une deuxième chance lors d’une tentative de conversion – après une pénalité sur les Clippers – a réussi après que Nye l’a couru pour un 24-20 conduire.

Ces trois touchés se sont déroulés sur 6 minutes en temps réel, et bien que le score rapide se soit un peu atténué tout au long du match, il s’agissait d’un jeu de survie pour les deux équipes.

“Nous n’avons pas joué de notre mieux en première mi-temps”, a déclaré Lindenmeyer. “Nous avons parlé de rebondir après l’adversité tout au long de la saison, et comment [better things] vont arriver et vont arriver. C’était le match où il est venu, et nous avons rebondi, sommes revenus forts et avons réussi.

Konnor Johnson (81) de Milledgville court avec le ballon alors qu’Eric Ebersole (63) bloque contre Amboy vendredi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Kacen Johnson a également marqué sur une course de 16 verges au troisième quart, et Koch a marqué sur une course de trois verges vers la fin de la période.

Lindenmeyer a lancé pour 225 verges sur 10 en 17 passes, Blaine étant sa cible la plus courante pour 116 de ces verges. Lindenmeyer et Koch se sont combinés pour la plupart des courses des Clippers, avec 27 courses pour 153 verges. Amboy n’a converti que deux de ses six essais de conversion à deux points, tandis que les Missiles ont converti quatre de leurs six.

“Milledgeville a une excellente couverture de passes”, a déclaré Blaine. «Tucker m’a donné de beaux lancers. C’était difficile de battre cette couverture de passes, mais je suis content que nous ayons pu le faire.

Nye s’est précipité pour 95 verges en 10 courses et a passé 5 en 18 pour 134 verges, dont 111 à Kacen Johnson.

“Les enfants ont fait un excellent travail”, a déclaré l’entraîneur des Clippers, Scott Payne. «Nous avons eu de l’adversité en perdant 10 au troisième quart, et j’ai dit aux enfants qu’ils devaient intensifier et commencer à faire des jeux, ou vous pouvez baisser la tête et ils s’enfuiront avec. Ces enfants ont fait un excellent travail, ils se sont mobilisés et ont fait des jeux, et je suis tellement fier d’eux tous.