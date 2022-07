Amboy Ambulance obtient une subvention fédérale de 125 463 $ via la loi SIREN – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Amboy Ambulance and Fire Protection District a reçu une subvention de 125 463 $, l’une des trois annoncées jeudi par les sens américains Dick Durbin et Tammy Duckworth.

“Les agences EMS qui desservent les régions rurales de l’Illinois sont souvent des bouées de sauvetage en cas d’urgence et ces premiers intervenants ont été en première ligne pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré Duckworth. “Je suis fier d’aider à annoncer ces ressources pour aider à garantir que les agences qui administrent ces services cruciaux disposent de l’équipement, du personnel et des ressources dont elles ont besoin pour continuer à servir leurs communautés.”

Les autres subventions étaient de 193 453 $ pour l’hôpital communautaire de Jersey et de 200 000 $ pour l’hôpital et les services de santé de la région de Gibson.

Le financement de plus d’un demi-million de dollars a été créé par le biais de la loi de Durbin sur le soutien et l’amélioration des besoins en matière de SMU en milieu rural, mieux connue sous le nom de SIREN, qui a été promulguée dans le cadre du Farm Bill de 2018. Durbin a déclaré que l’équipement des départements ruraux en fournitures et la formation sont des éléments nécessaires.

«J’ai travaillé dur pour faire adopter la loi SIREN afin de répondre aux besoins des agences EMS alors qu’elles prennent soin de leurs communautés. J’espère voir les bénéficiaires de subventions d’aujourd’hui utiliser ce financement fédéral à bon escient », a-t-il déclaré.