AmblyoPlay lance une nouvelle technologie pour une meilleure stimulation de la vision périphérique

15 octobre 2024, 11 h 00 HAE | Source : Optométrie intelligente

Idrija, Slovénie–(Newsfile Corp. – 15 octobre 2024) – AmblyoPlay, l’un des principaux innovateurs en solutions de thérapie visuelle, annonce fièrement le lancement de sa technologie révolutionnaire : Stimulation périphérique active(APS). L’APS, qui vise à faire progresser le traitement des déficiences visuelles périphériques, constitue une étape importante vers l’amélioration de l’efficacité de la thérapie visuelle à domicile.

Exemple de stimulation périphérique active dans les exercices.

Pour voir une version améliorée de ce graphique, veuillez visiter :

https://images.newsfilecorp.com/files/10919/226582_689a718354061883_001full.jpg

Technologie APS, disponible dans l’existant Thérapie visuelle AmblyoPlayest conçu pour améliorer la vision périphérique en engageant et en stimulant activement les zones périphériques de la rétine. Cette approche unique améliore la capacité du cerveau à intégrer les entrées périphériques, ce qui entraîne une conscience spatiale accrue.

Alors que l’amblyopie (souvent appelée « oeil paresseux ») peut sembler être un problème très spécialisé : jusqu’à 5 % de la population mondiale souffre de ce trouble de la vision. Néanmoins, il reste un problème de vision mondial important, et les initiatives de santé publique en matière de dépistage, de traitement et de prise en charge précoces sont essentielles.

Œil normal versus amblyope.

Pour voir une version améliorée de ce graphique, veuillez visiter :

https://images.newsfilecorp.com/files/10919/226582_689a718354061883_002full.jpg

Les personnes atteintes d’amblyopie et d’autres problèmes de vision binoculaire ont souvent des problèmes de perception de la profondeur, de coordination œil-main et de lecture et peuvent éprouver de la frustration ou une perte d’estime de soi en raison de difficultés liées aux tâches quotidiennes comme la conduite automobile, le sport et l’apprentissage.

AmblyoPlay place la barre plus haut dans le traitement de l’amblyopie, du strabisme, de l’insuffisance de convergence et d’autres déficiences visuelles en incorporant la technologie APS dans la thérapie visuelle. La technologie a été intégrée de manière transparente aux exercices thérapeutiques, garantissant une expérience fluide et engageante pour les utilisateurs de tous âges.

« Avec l’APS, nous repoussons les limites de ce que la thérapie visuelle peut réaliser », a déclaré Matic Vogrič, PDG d’AmblyoPlay.

À propos de la thérapie visuelle AmblyoPlay

AmblyoPlay est né de conversations avec des médecins et des parents, tous confrontés à un défi commun : comment garder les jeunes patients motivés pendant les devoirs de thérapie visuelle. Les solutions existantes étaient répétitives et peu engageantes, entraînant de la frustration. Par conséquent, AmblyoPlay a transformé la thérapie visuelle en une expérience ludique, transformant une tâche de routine en quelque chose d’amusant.

Cette approche ludique permet non seulement de maintenir l’engagement des patients, mais améliore également l’observance du traitement, aidant ainsi les familles et les médecins à travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats visuels.

AmblyoPlay est une solution de thérapie visuelle conçue pour traiter les déficiences visuelles telles que l’amblyopie (œil paresseux), le strabisme (yeux louches), l’insuffisance de convergence, la vision double et d’autres troubles de la vision binoculaire. Il complète la thérapie visuelle en cabinet et augmente l’observance de la thérapie visuelle à domicile grâce à la gamification.

En proposant une thérapie personnalisée et fondée sur des données probantes, AmblyoPlay propose des solutions efficaces pour les enfants comme pour les adultes, apportant une thérapie engageante dans le confort du foyer des utilisateurs.

Jusqu’à présent, il a aidé plus de 25 000 utilisateurs dans le monde. Découvrez-en davantage sur AmblyoPlay sur https://amblyoplay.com/ ou regarde la vidéo.

En savoir plus sur AmblyoPlay

Pour voir une version améliorée de ce graphique, veuillez visiter :

https://images.newsfilecorp.com/files/10919/226582_689a718354061883_003full.jpg

Pour voir une version améliorée de ce graphique, veuillez visiter :

https://images.newsfilecorp.com/files/10919/226582_689a718354061883_004full.jpg

Coordonnées

Matic Vogrič, PDG

[email protected]

Pour consulter la version source de ce communiqué de presse, veuillez visiter https://www.newsfilecorp.com/release/226582