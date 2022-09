Ambiance rétro et clin d’œil à 1992

Un peu plus tard que prévu, l’Angleterre a dévoilé les tout nouveaux kits domicile et extérieur qu’elle portera lors de la Coupe du monde 2022.

2 Connexe

Conformément à la tradition, le maillot domicile des Trois Lions est principalement blanc, mais comporte un bloc de couleur contrastée peu commun juste sous le col.

Utilisant une combinaison de teintes bleues qui évoquent des souvenirs de kits anglais rétro datant du début au milieu des années 1990, la conception de couture arquée du modèle Nike 2022-23 est utilisée pour créer un grand panneau arrondi sur les épaules.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les couleurs bleu foncé et bleu clair sont répétées sur les poignets des manches, qui comportent de simples bandes des deux nuances – qui peuvent également être trouvées ornant la garniture utilisée pour les shorts et les chaussettes qui les accompagnent.

Le style rétro du nouveau kit extérieur est encore plus aigu avec presque tous les éléments de conception issus de la bande Umbro bien-aimée de 1992 – de la couleur rouge-rose profond au col boutonné et rabattable instantanément reconnaissable.

La crête et les badges ne sont en fait pas rendus en blanc standard mais en bleu pâle, qui sert également de clin d’œil aux troisièmes kits Umbro du début des années 1990 – en particulier le maillot alternatif intemporel de la Coupe du monde 1990, qui est encore généralement considéré comme un. des plus beaux ensembles jamais portés par les Trois Lions malgré la manière déchirante avec laquelle leur tournoi s’est terminé brusquement contre l’Allemagne de l’Ouest aux tirs au but en demi-finale.

Nul doute que Gareth Southgate espère qu’un sort similaire n’attend pas son équipe au Qatar cet hiver.