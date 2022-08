Ambiance festive sur Twitter alors que Ganpati reçoit un grand accueil

Ganesh Chaturthi a créé une ambiance festive parmi les gens et les plateformes de médias sociaux reflètent la même chose. C’est l’un des plus grands festivals célébrés en Inde et de nombreuses villes à travers le pays ont été décorées pour l’occasion. Mumbai, qui voit de grandes festivités chaque année, a dévoilé ses célèbres idoles de Ganesha plus tôt dans la semaine. Plusieurs processions de Ganesha ont eu lieu et l’idole Chinchpokli Chintamani a également déjà été dévoilée.

Sur Twitter, les gens partagent des photos et des vidéos d’idoles dévoilées, de personnes se rassemblant pour des festivals ainsi que de petites Pujas organisées dans des pandals locaux.

Je ne peux pas garder caallmm… .. il est venu ❤️

#GaneshChaturthi2022 #GaneshChaturthi pic.twitter.com/JcXpfj29UJ — Palle Siri Vennela Goud (@VennelaPalle) 30 août 2022

Plus grand que le plus grand ❤️#GaneshChaturthi pic.twitter.com/J3JqecmKxp – Hindou du Cachemire (@BattaKashmiri) 31 août 2022

Les célébrations n’ont pas besoin d’argent, elles n’ont besoin que de dévotion et de foi. #GaneshChaturthi pic.twitter.com/FW2xVVIZRB — Sangitha Varier (@VarierSangitha) 27 août 2022

Lundi, le premier look de ‘Lalbaugcha Raja’ a été dévoilé à Mumbai. Lalbaugcha Raja ou ‘Roi de Lalbaug’, situé à Putlabai Chawl, est l’idole de Ganesh la plus visitée à Mumbai. Chaque année, des milliers de fidèles se pressent sur le marché de Lalbaugh pour visiter le Lalbaugcha Raja.

Ganesh Chaturthi est l’un des festivals les plus célébrés en Inde. D’énormes pandals sont érigés pour adorer le Seigneur Ganesha et les 10 jours voient une horde de fidèles venir et offrir des bonbons et d’autres choses à Dieu. Lord Ganesha est né le Chaturthi Tithi de Shukla Paksha au mois de Bhadrapada. Cette année, Ganesh Chaturthi tombe le 31 août.

Il commence sur Chaturthi Tithi et se termine sur Anantha Chaturdashi. Également connu sous le nom de Ganeshotsav, le festival est célébré dans tout le pays avec une grande vigueur. Le festival revêt une grande importance parmi tous les festivals hindous et est célébré de bon augure dans des États comme le Maharashtra, le Telangana, Goa, le Madhya Pradesh et le Karnataka.

