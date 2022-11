Ambiance en Croatie avant le choc contre le Canada

24 heures d’avance sur la Croatie 2nd match de la Coupe du monde Qatar 2022, l’ambiance dans le pays pourrait être qualifiée de “prudemment optimiste”.

La Croatie a ouvert sa campagne de Coupe du monde avec un match nul 0-0 contre le Maroc, ce qui n’a fait qu’amplifier la principale inquiétude des supporters concernant l’entrée de la Croatie dans la Coupe du monde – l’absence d’un véritable buteur.

Alors que la Croatie contrôlait le tempo et le milieu de terrain qui sont devenus sa marque de fabrique depuis son entrée sur la scène mondiale, elle ne s’est jamais transformée en occasions au but.

Les médias ont critiqué leur attaque marocaine sur les ailes avec une pénétration insuffisante au milieu qui aurait pu leur offrir plus d’opportunités de but.

Le match à venir avec le Canada devrait voir un changement vers une attaque plus directe sur le but canadien.

Déclaration controversée de l’entraîneur canadien Herdman

Juste après la défaite 1-0 du Canada contre la Belgique, l’entraîneur-chef canadien John Herdman dans ses commentaires d’après-match a déclaré : « Je leur ai dit (aux joueurs) qu’ils appartiennent ici. Et nous allons aller foutre la Croatie. C’est aussi simple que possible.

La déclaration, bien sûr, a été reprise par les médias croates et un journal – « 24 Sata » – a créé un titre assez amusant qui demandait : « Vous avez une grande langue mais avez-vous les couilles ?

Interrogé sur le commentaire d’Hardman, l’entraîneur croate a simplement répondu : « L’équipe nationale croate mérite le respect de tous car nous l’avons mérité depuis notre existence.

Nous avons gagné 2 médailles en 20 ans que seules quelques-unes ont égalées. Comment nous montrons du respect aux autres, alors nous méritons la même chose. Loin de lutter contre les mots, mais j’ai le sentiment que les mots de l’entraîneur Herdman seront utilisés comme motivation dans le vestiaire croate avant le match.

Les fans croates toujours optimistes

Vous ne pouvez pas blâmer les Croates d’être un groupe optimiste. Ce que ce pays a réalisé dans le monde du sport en seulement 31 ans d’existence est tout à fait remarquable. Il n’y a pas eu de panique après le match nul sans but avec le Maroc.

Même leur inquiétude concernant le manque de buts ne se traduit pas par « quelqu’un pourra-t-il marquer des buts ? » mais plutôt “qui va intervenir pour marquer les buts dont nous avons besoin?” Tant que le petit magicien appelé Modric est présent, ils “savent” que les résultats suivront.

Une victoire sur le Canada serait considérée comme une fatalité. Le match nul sera au rendez-vous avec « pas de problème, on battra la Belgique d’autant de buts qu’il le faudra ».

Mais une défaite contre le Canada pourrait choquer le pays. L’entraîneur Dalic sera inévitablement la première cible des critiques et son limogeage une fatalité.

Les fans occasionnels n’hésitent pas à signaler les défaites de l’Argentine et de l’Allemagne, car rien n’est prévisible à 100 % lors de cette Coupe du monde, mais en même temps, ils voient que l’entraîneur Dalic et les joueurs sont bien conscients de ce fait et qu’ils montreront au Canada tout le respect que l’entraîneur Herdman dans un moment d’émotion a oublié de lui rendre.

