Ambiance de festival alors que Cornwall se prépare pour le premier lancement spatial

Il y avait une atmosphère de festival à l’aéroport de Cornwall Newquay lundi après-midi alors que plus de 2 000 fans de l’espace ont commencé à arriver pour voir un lancement de fusée historique. Tant qu’il n’y aura pas de problèmes techniques de dernière minute et que la météo dans l’extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne se comportera, un Boeing 747 converti décollera du Spaceport Cornwall, traversera l’Atlantique et lancera une fusée qui propulsera neuf satellites dans espace. La mission Start Me Up de Virgin Orbit lundi soir sera le premier lancement de satellites depuis le sol britannique et est annoncée comme le début d’une nouvelle ère spatiale pour le Royaume-Uni. Parlant d’un moyen de transport plus terre-à-terre – un bus à impériale Devon mais avec une vue magnifique sur le 747 – Ian Annett, le directeur général adjoint de l’agence spatiale britannique, a déclaré: «Nous sommes tous verts pour le moment, mais bien sûr, il y a un certain nombre de gremlins qui peuvent vous faire trébucher au dernier moment. « Nous surveillons la météo de près, mais l’un des avantages du lancement horizontal est qu’on peut rapidement s’élever au-dessus de la météo. Tout s’annonce bien pour plus tard. Des billets pour regarder l’avion décoller ont été achetés par des membres du public quelques heures après avoir été libérés. Étant donné que la mission porte le nom de la chanson des Rolling Stones, il semblait approprié que l’événement ait l’apparence d’un festival de musique. Il y avait des stands de nourriture et un stand de marchandises vendant des bonnets, des t-shirts et même une planche ventrale de marque Cornish Spaceport (75 £). Les spectateurs pourraient prendre des selfies devant une réplique de la fusée LauncherOne qui propulsera les satellites en orbite. Il y avait un grand écran qui suivra la mission et – l’incontournable de tout festival moderne – une section VIP avec des fauteuils en cuir. Plus un chapiteau avec une discothèque silencieuse, qui promettait d’être un moyen utile de rester au chaud. Les spectateurs devraient voir l’avion, piloté par le Sqn Ldr Matthew Stannard, un pilote d’essai de la RAF, décoller de la piste du port spatial et survoler l’Atlantique en direction de l’Irlande. Environ une heure après le décollage, la fusée sera détachée à 35 000 pieds. Il tombera pendant quelques secondes avant de s’enflammer et de tirer vers le sud, prenant de la vitesse et de l’altitude en passant devant le Portugal et les îles Canaries. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Vers 1h30 du matin mardi, les contrôleurs de mission de Virgin Orbit – et la foule – devraient savoir si la fusée a réussi à mettre les satellites en orbite.

Parmi ceux qui ont des satellites à bord figurent le ministère britannique de la Défense, le Sultanat d’Oman, le US National Reconnaissance Office et des startups britanniques dont la société galloise Space Forge, qui développe des satellites réutilisables.

Si tout se passe bien, ce sera un triomphe pour le nord des Cornouailles, qui a fait face au scepticisme au fil des ans quant à la possibilité de lancer une telle mission depuis une zone plus associée au surf qu’aux aventures spatiales.

Melissa Thorpe, responsable du Spaceport Cornwall, qui est basé dans un coin de l’aéroport commercial, a déclaré: «J’espère que les gens ressentiront de l’inspiration, de l’aspiration et seront fiers de la façon dont nous représentons Cornwall vers les étoiles. Il y a beaucoup de malheur et de tristesse là-bas. C’est excitant, différent, c’est aussi un peu une histoire d’outsider.