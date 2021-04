La directrice par intérim de Liverpool Women, Amber Whiteley, a décrit les abus dirigés contre Rinsola Babajide en ligne comme « totalement inacceptables » et a déclaré que les plateformes de médias sociaux doivent « prendre leurs responsabilités et agir plus fermement ».

L’attaquant de Liverpool a parlé la semaine dernière des commentaires racistes et sexistes faits en réponse à un message qu’elle a publié sur Instagram.

Whiteley a dit au Agence de presse PA: « Je pense qu’il est tout simplement inacceptable que quiconque reçoive ce genre d’abus en ligne.

«Nous avons pleinement soutenu Rins. J’ai contacté et offert mon soutien total, tout comme le club. Notre psychologue du sport a été en contact avec elle pour lui offrir son soutien.

« Absolument en tant que club, nous le condamnons et nous ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir Rins et toute personne qui a reçu ce genre d’abus en ligne, et ferons de notre mieux pour lutter contre cela.

« Malheureusement, il semble que c’est quelque chose qu’elle doit gérer régulièrement et c’est quelque chose qui doit juste s’arrêter. »

Liverpool a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que l’attaque contre Babajide avait été signalée à la police, avec une enquête en cours, et a ajouté: « Les entreprises de médias sociaux et ceux qui les gouvernent peuvent et doivent prendre les mesures qui donneront aux joueurs la protection qu’ils méritent. et aidez à identifier facilement ceux qui colportent cette haine en ligne sous un masque d’anonymat. «

Un message de soutien au joueur sur le compte Twitter officiel des Lionnes a déclaré que les entreprises de médias sociaux « devaient l’intensifier ».

Babajide elle-même a déclaré sur Twitter: « Le discours de haine doit être coupé des plates-formes sociales. Ils ont la technologie pour le faire, alors FAITES-LE. Pour info: les commentaires sur mes messages sont restés pendant 3 heures avant que Facebook / Insta ne les retire finalement. .. Bon! «

Whiteley a déclaré: «Je pense que les entreprises de médias sociaux doivent assumer leurs responsabilités et agir plus fermement.

« Mais cela dépend de nous tous. Nous devons tous nous lever ensemble, de la meilleure façon possible de nous y opposer. »

Après que Babajide se soit exprimé la semaine dernière, Facebook, qui possède Instagram, a déclaré avoir supprimé un certain nombre de commentaires de son message pour avoir enfreint ses règles.

Un porte-parole de Facebook a déclaré vendredi: «Nous ne voulons pas d’abus discriminatoires sur Instagram ou Facebook.

« Nous partageons l’objectif de lutter contre ce problème et voulons responsabiliser les personnes qui le partagent. Nous le faisons en agissant sur le contenu et les comptes qui enfreignent nos règles et en coopérant avec les forces de l’ordre lorsque nous recevons une demande légale valide. »

Babajide n’a pas joué pour Liverpool depuis janvier et, interrogée à ce sujet, Whiteley – dont l’équipe affrontera Leicester en FA Cup dimanche – a déclaré: « Rinsola n’est pas disponible pour la sélection pour le moment, elle n’est pas actuellement en forme.

« Elle s’entraîne actuellement avec nos U21 pour essayer de revenir à la forme physique et ensuite nous partirons de là. »

