Amber Turner de Towie va sans soutien-gorge en robe blanche alors qu’elle montre à Dan Edgar ce qu’il manque

La star de TOWIE, Amber Turner, avait l’air incroyable dans une robe blanche plongeante alors qu’elle montrait à son ex Dan Edgar ce qu’il manquait.

Le joueur de 29 ans a confirmé que l’ancien couple s’était séparé plus tôt ce mois-ci.

Instagram

Amber Turner a séduit dans une robe blanche plongeante[/caption] Instagram

Amber est actuellement à Ibiza[/caption] Getty – Contributeur

L’ancien couple s’est séparé ce mois-ci[/caption]

Amber a mis son chagrin derrière elle car elle vit actuellement sa meilleure vie à Ibiza.

Hier, la favorite de la réalité a séduit dans une mini-robe blanche très décolletée pour sa journée dans la ville espagnole de la fête.

Amber a stylisé la robe d’été avec une boucle d’oreille Louis Vuitton, des lunettes de soleil élégantes et un sac de corps en chaîne.

Elle s’est filmée en train de marcher dans la rue pour montrer sa tenue et à la fin du clip, elle a fait la moue en affichant un signe de paix.

Amber s’est ensuite amusée au club de plage Blue Marlin Eivissa.

Cela vient après que les fans de The Only Way Is Essex aient critiqué Dan après l’avoir vu consoler Amber dans des scènes filmées avant leur séparation de choc hier soir.

Amber a sangloté au dîner avec son désormais ex Dan à propos de sa rupture avec Chloe Brockett.

C’est arrivé alors que The Sun révélait que Dan était parti en vacances avec une superbe blonde quelques semaines seulement après qu’Amber avait annoncé la fin de leur romance.

Les fans déconcertés ont afflué sur Twitter pour commenter après avoir vu Dan consoler une Amber sanglotante à propos de sa chute dimanche soir.

L’un d’eux a écrit: « Dan a déjà quitté Amber. »

Un autre a déclaré: « Amber agit comme si Dan n’était pas la cause de sa misère.

Un troisième a ajouté: « Dan est toujours dans les affaires d’une femme. »

Un quatrième intervint : « Mais ils ne sont plus ensemble. »

Amber a confirmé leur séparation plus tôt ce mois-ci après des spéculations sur leur rupture.

Amber a partagé sur son instagram : « Je n’allais rien publier, mais à cause des spéculations et des questions, j’ai l’impression que j’en ai besoin.

« Oui moi et Dan avons rompu. »

Elle a poursuivi: « Honnêtement, je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment. Merci. »

La scission sera une surprise car en décembre, le couple a fait passer leur relation au niveau supérieur et a acheté leur première maison ensemble.

Amber a récemment parlé de ses craintes relationnelles avec Dan dans la dernière série de Towie.

Instagram

Dan et Amber étaient ensemble depuis 2017[/caption]