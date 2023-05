Amber Turner de Towie terrifié Le nouvel amour de Dan Edgar rejoindra le spectacle

La star de TOWIE, Amber Turner, est terrifiée à l’idée que le nouvel amour de l’ex Dan Edgar rejoigne l’émission ITVBe.

Cela vient après que l’ancien couple se soit séparé plus tôt ce mois-ci.

Actualités Splash

La star de The Only Way Is Essex, Amber Turner, craint que le nouvel amour de Dan n’apparaisse dans l’émission[/caption] Getty

Amber et Dan sont apparus ensemble sur Towie[/caption]

Depuis qu’ils se sont rencontrés en 2018, Amber, 29 ans, et Dan, 33 ans, n’ont pas eu les manèges les plus fluides, avec leurs hauts et leurs bas diffusés sur Towie.

Le couple a récemment décidé d’arrêter après la spéculation qu’ils avaient rompu.

Au cours du week-end, Dan a été aperçu à l’aéroport de Malaga, très confortable avec le modèle Instagram Hannah Rally après une pause ensoleillée à Marbella, en Espagne.

Maintenant, des initiés de l’émission ont dit au Sun qu’Amber était « terrifiée » à l’idée que les patrons amènent Hannah dans l’émission pour créer un drame.

Une source révèle: « Amber redoute déjà de tourner à nouveau avec Dan lorsque le tournage de la nouvelle série commencera le mois prochain.

« Tout est encore très frais et brut, alors elle a été stupéfaite quand elle a appris qu’il était déjà sorti avec quelqu’un de nouveau.

« Amber est convaincue qu’elle va être prise au dépourvu et qu’Hannah se présentera pendant le tournage – cela la rend vraiment anxieuse et elle se confie à certains de ses camarades de casting en privé.

« De toute évidence, Amber est une fille forte et peut se débrouiller seule, mais c’est déjà assez difficile quand votre ex passe à autre chose très rapidement sans avoir ensuite à affronter son nouvel amant devant la caméra. »

Dan Edgar a envoyé en vacances la superbe blonde quelques semaines seulement après sa séparation d’Amber.

Un vacancier a déclaré : « Nous avons tous reconnu Dan tout de suite mais nous avons été surpris de le voir avec une autre femme.

«Il avait son bras enroulé autour de sa taille alors qu’ils s’enregistraient ensemble, mais il s’est vite arrêté une fois qu’il a réalisé que d’autres personnes l’avaient repéré.

« Ils avaient l’air très à l’aise en compagnie l’un de l’autre et avaient clairement passé une belle pause. »

Hannah, qui est amie avec un certain nombre de membres de la distribution de Towie, compte plus de 10 000 abonnés sur Instagram et travaille comme maquilleuse et praticienne esthétique.

Reportez-vous à la légende

La paire s’est séparée plus tôt ce mois-ci[/caption]