Amber Turner de Towie s’en prend à l’ex Dan Edgar avec une citation énigmatique – après avoir flamboyé devant la caméra

TOWIE beauté Amber Turner semble avoir pris un coup à l’ex Dan Edgar après leur dispute flamboyante devant la caméra.

Amber, 29 ans, et Dan, 33 ans, se sont récemment affrontés lors du tournage d’épisodes de The Only Way Is Essex aux côtés de leurs compagnons de casting à Chypre.

La beauté d’Essex a partagé une citation énigmatique sur la loyauté[/caption]

Les scènes explosives, qui n’ont pas encore été diffusées, ont été déclenchées lorsque Dan a accusé Amber de l’avoir trompé « plusieurs fois ».

Amber a maintenant pris pour cible son ancien petit ami après avoir publié un message crypté sur la loyauté sur ses réseaux sociaux.

La citation disait : « Vous savez ce qui est attirant ? Quelqu’un qui s’occupe de vous et qui n’a pas peur de le montrer.

Cela vient après qu’elle ait déclaré que sa vie allait dans une nouvelle direction.

Elle a dit à ses fans plus tôt ce mois-ci lors d’un voyage à Dubaï: « Nouvelle ère de moi. »

Son annonce est intervenue quelques jours seulement après l’annonce de sa dispute à Chypre avec Dan.

L’ancien couple, qui était ensemble depuis six ans, s’est séparé en mai – mais il y a toujours du mauvais sang entre eux.

Un initié de Towie a expliqué: « Ces deux-là n’allaient jamais régler leurs différends autour d’une bonne tasse de thé, mais ce qui s’est réellement passé était assez choquant.

« Ce sera l’une des grandes confrontations – et Towie en a vu quelques-unes. »

Avant de faire leur annonce de rupture, le couple avait déjà suscité des craintes partagées après que Dan se soit désabonné d’Amber sur les réseaux sociaux.

Le duo a également supprimé toute trace l’un de l’autre de leurs pages de grille Instagram respectives avant de rendre public leur rupture.

Amber et Dan devraient avoir une confrontation enflammée dans la prochaine série[/caption]