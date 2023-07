Amber Turner de Towie prend un coup amer à l’ex Dan Edgar après une dispute explosive devant la caméra sur des rumeurs de tricherie

La star de TOWIE, Amber Turner, a pris un coup énigmatique à son ex petit ami Dan Edgar après leur furieux buste devant les caméras.

Amber, 29 ans, et Dan, 33 ans, se sont récemment battus lors du tournage d’épisodes de The Only Way Is Essex aux côtés de leurs compagnons de casting à Chypre.

Amber Turner a fait un coup énigmatique à son ex Dan Edgar

Elle a fait voler des rumeurs après avoir posé devant un panneau « Casa Amor »

Les scènes explosives, qui n’ont pas encore été diffusées, ont été déclenchées lorsque Dan a accusé Amber de l’avoir trompé « plusieurs fois ».

Mais bien qu’on ait promis aux téléspectateurs « l’épreuve de force ultime », Amber ne montre aucun signe de recul.

Dans un signe de défi contre son ex, Amber a maintenant déclenché des rumeurs selon lesquelles elle pourrait se diriger vers la villa Love Island après avoir posé pour une nouvelle photo.

La star de télé-réalité s’est dépouillée d’un bikini doré révélateur et d’une jupe en maille pour les boutons-pression et peut être vue en train de faire la moue devant un panneau indiquant « Casa Amor ».

Sous-titrant les images, Amber a taquiné: « Casa Amor (Balayer pour un crash de porte). »

Les abonnés d’Amber n’ont pas tardé à commenter, l’un d’entre eux lui disant : « Wow, tu es magnifique, tellement glamour et bronzée. »

Un autre a ajouté: « Vous avez toujours l’air incroyablement magnifique! »

Et un troisième a écrit : « Votre silhouette est irréelle ! »

Les photos d’Amber à l’extérieur de « Casa Amor » surviennent après qu’elle a déclaré que sa vie prenait une nouvelle direction. Elle a dit à ses fans plus tôt ce mois-ci lors d’un voyage à Dubaï: « Nouvelle ère de moi. »

Son annonce est intervenue quelques jours seulement après l’annonce de sa dispute à Chypre avec Dan.

L’ancien couple, qui était ensemble depuis six ans, s’est séparé en mai – mais il y a toujours du mauvais sang entre eux.

Un initié de Towie a expliqué: « Ces deux-là n’allaient jamais régler leurs différends autour d’une bonne tasse de thé, mais ce qui s’est réellement passé était assez choquant.

« Ce sera l’une des grandes confrontations – et Towie en a vu quelques-unes. »

Avant de faire leur annonce de rupture, le couple avait déjà suscité des craintes partagées après que Dan se soit désabonné d’Amber sur les réseaux sociaux.

Le duo a également supprimé toute trace l’un de l’autre de leurs pages de grille Instagram respectives avant de rendre public leur rupture.

Amber et Dan étaient ensemble depuis six ans avant leur séparation

Leur rupture n'a pas été amicale

Amber et Dan seront vus en venir aux mains dans les épisodes de Chypre de Towie