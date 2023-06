Amber Turner de Towie montre ses abdominaux dans un haut court et une jupe transparents après la séparation de Dan Edgar

La fille de TOWIE, Amber Turner, avait l’air sensationnelle alors qu’elle épatait dans un haut court transparent dans un nouveau cliché saisissant.

La star de la télé-réalité a montré un soupçon d’abdos alors qu’elle se tournait vers ses histoires Instagram pour montrer sa superbe tenue.

Instagram

Amber a flashé ses abdos dans sa superbe tenue[/caption] Instagram

La star est actuellement à Dubaï après sa séparation de son ex-co-star, Dan Edgar[/caption]

Elle a certainement montré à l’ex Dan Edgar ce qui lui manquait dans la tenue,

Le haut court d’Amber a été transparent grâce à une astuce de conception astucieuse qui comportait des trous et des découpes partout.

Cela a laissé son ventre tonique en plein écran alors que ses courbes enviables occupaient le devant de la scène.

Elle a enfilé une jupe longue assortie à sa moitié inférieure.

Ses sous-vêtements noirs pouvaient être vus à travers la jupe alors qu’elle sortait pour le petit-déjeuner lors de son voyage actuel à Dubaï.

Son voyage intervient après qu’elle a choisi de ne pas continuer à filmer la prochaine série de The Only Way Is Essex à Chypre afin d’éviter une altercation avec son ex.

Depuis qu’ils se sont rencontrés en 2018, Amber et Dan, 33 ans, n’ont pas eu les manèges les plus fluides, avec leurs hauts et leurs bas diffusés sur Towie.

Le couple a récemment révélé qu’il arrêterait après la spéculation qu’ils avaient rompu.

Mais les fans attendent toujours de savoir pourquoi les choses se sont terminées pour de bon.

Amber s’est retirée du tournage de la série Towie à l’étranger après que la superbe star eut peur que la nouvelle petite amie de Dan rejoigne la série.

Dan a été aperçu à l’aéroport de Malaga très confortable avec le modèle Instagram Hannah Rally après une pause ensoleillée à Marbella, en Espagne, récemment.

Des initiés de l’émission ont déclaré au Sun qu’Amber était « terrifiée » à l’idée que les patrons amènent Hannah dans l’émission pour créer un drame.

Une source a révélé: « Amber redoute déjà de tourner à nouveau avec Dan lorsque le tournage de la nouvelle série commencera le mois prochain.

« Tout est encore très frais et brut, alors elle a été stupéfaite quand elle a appris qu’il était déjà sorti avec quelqu’un de nouveau.

« Amber est convaincue qu’elle va être prise au dépourvu et qu’Hannah se présentera pendant le tournage – cela la rend vraiment anxieuse et elle se confie à certains de ses camarades de casting en privé.

« De toute évidence, Amber est une fille forte et peut se débrouiller seule, mais c’est déjà assez difficile quand votre ex passe à autre chose très rapidement sans avoir ensuite à affronter son nouvel amant devant la caméra. »