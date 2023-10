Amber Turner de Towie montre à son ex Dan Edgar ce qui lui manque dans une tenue transparente à Dubaï

La star de TOWIE, Amber Turner, a montré à son ex Dan Edgar ce qui lui manquait dans une tenue transparente lors d’un séjour à Dubaï.

La favorite de la télé-réalité – qui joue actuellement dans l’émission Celebrity SAS Who Dares Wins de Channel 4 – vit sa meilleure vie de célibataire aux Émirats arabes unis.

Instagram / @amberturnerx

Amber Turner a séduit dans un selfie torride[/caption] Instagram

Amber et Dan se sont séparés plus tôt cette année[/caption]

Amber, 30 ans, a partagé des extraits de ses vacances sur les réseaux sociaux.

Plus tôt dans la journée, la star est partie sur un yacht, mais avant de partir, elle a pris un selfie torride.

Amber a montré ses abdos hard rock dans un haut court en crochet crème et une mini-jupe assortie.

Elle a opté pour un bikini marron en dessous.

Amber a été impliquée dans une énorme quantité de drames au cours de cette série de Towie.

La beauté blonde s’est séparée de Dan, 33 ans, en mai de cette année, et les scènes actuelles font suite à leur rupture.

Plus tôt ce mois-ci, une nouvelle querelle a éclaté lorsque les stars de la série ont commencé à prendre parti suite aux dernières retombées de leur séparation.

Le programme de téléréalité d’ITV s’est divisé après que nous avons révélé qu’Amber avait eu un échange affectueux avec Chris Oliver, l’homme dur de Celebrity SAS, des mois avant de se séparer de Dan.

Une source a déclaré : « Les amis de Dan, Diags et Jordan, sont furieux de cette dernière histoire parce que c’est embarrassant pour Dan – mais Amber nie tout.

« Chloe M et le « girl band » prennent le parti d’Amber, affirmant qu’elle n’a rien fait de mal et que Diags et Jordan doivent licencier. Mais Amber aura quelques explications à donner – et elle a plus d’ennemis que d’amis dans le casting.

Instagram / @amberturnerx

Amber est à Dubaï en ce moment[/caption] ITV

Amber a été au centre du drame sur Towie[/caption]