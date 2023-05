Amber Turner de Towie montre à l’ex Dan Edgar ce qu’il manque alors qu’elle pose en robe blanche transparente

La beauté de TOWIE, Amber Turner, a séduit dans une robe blanche fluide alors qu’elle respirait l’ambiance des vacances à Ibiza.

Le favori de la télé-réalité, 29 ans, s’est récemment séparé de son petit ami co-star Dan Edgar après six ans.

instagram/amberturnerx

Le vêtement semi-transparent comportait un ourlet fendu[/caption] amberturnerx/Instagram

Amber s’est séparée de sa co-star Dan Edgar cette année[/caption]

Depuis lors, Amber guérit son chagrin d’amour avec des choix de garde-robe très à la mode.

C’est arrivé après qu’Amber se soit retirée du soutien-gorge alors qu’elle posait dans une robe noire à volants au début de son voyage.

Amber a également récemment paré ses affaires dans une robe rose semi-transparente scintillante alors qu’elle montrait à son ex Dan ce qui lui manquait.

Maintenant, l’habitué de TOWIE a choisi une robe bustier blanche semi-transparente avec un ourlet à volants hauts.

Amber a caracolé autour de son hôtel dans sa robe de style conte de fées qui complétait parfaitement son bronzage éclatant.

Elle a terminé son look avec un sac à main blanc, des bijoux en or et des bottes de cow-boy crème.

Dans sa légende, Amber a jailli: « Moi x 3 », faisant référence à son trio de clichés.

Elle a ensuite ajouté: « De retour dans les beaux @amarehotels. »

Son voyage en solo survient quelques semaines seulement après sa séparation de Dan.

L’ancien couple – qui était ensemble depuis 2017 – a connu des hauts et des bas dans l’émission de téléréalité ITVBe.

Ce mois-ci, Amber a dévoilé la nouvelle déchirante après avoir spéculé sur leur rupture.

Amber a annoncé la rupture sur les réseaux sociaux.

Elle a partagé une déclaration sur son Instagram qui disait: « Je n’allais rien publier mais en raison de spéculations et de questions, j’en ai besoin.

« Oui moi et Dan avons rompu. »

Elle a poursuivi: « Honnêtement, je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment. Merci. »

Dan n’a encore partagé aucune déclaration sur ses propres réseaux sociaux.

Cela vient après que la paire ait suscité des craintes partagées le week-end dernier lorsque Dan a cessé de suivre Amber sur les réseaux sociaux.

Dan et Amber ont également supprimé toute trace l’un de l’autre de leur grille.

Le Soleil a ensuite révélé en exclusivité à quel point des disputes amères sur l’argent les avaient incités à mettre un terme à leur relation.

Pendant ce temps, Amber est maintenant impliquée dans une querelle avec la co-star Chloe Brockett.

instagram/amberturnerx

Amber a terminé son look avec des bottes de cow-boy et un sac blanc[/caption] amberturnerx/Instagram

La star de la télé-réalité a été époustouflante avec ses choix de mode depuis la séparation[/caption] Getty

La relation en montagnes russes de Dan et Amber s’est déroulée devant les caméras de TOWIE[/caption]