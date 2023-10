Amber Turner de Celebrity SAS revit la terrifiante épreuve du gaz CS qui l’a laissée « brûlante et effrayée pour sa vie »

AMBER Turner a revécu sa terrifiante épreuve du gaz CS qui l’a laissée « effrayée pour sa vie » sur Celebrity SAS.

L’émission épuisante de Channel 4 se poursuit ce soir avec un tout nouveau lot de visages célèbres.

L’un des participants est The Only Way, la star d’Essex, Amber Turner.

Amber, 30 ans, et le reste des recrues se sont battus pour leur vie dans l’une des épreuves les plus sauvages de la série à ce jour.

Elle, ainsi que Matt Hancock et Jermaine Pennant, ont été enfermés dans une pièce remplie de gaz CS.

Les célébrités ont alors été contraintes de retirer leurs masques de protection tout en tentant de se libérer.

Revivant cette expérience terrifiante, Amber, qui était jumelée à la star du rugby Gareth Thomas, a déclaré qu’elle avait « peur pour sa vie ».

Elle a déclaré aux fans : « Être gazé au CS a été absolument la pire expérience de tous les temps.

« Jamais de ma vie je n’ai eu aussi peur ! Imaginez simplement que vous êtes étouffé et brûlé de l’intérieur, vous pourrez peut-être imaginer ce que vous ressentez.

Elle a ajouté: « Cependant, @gareththomasofficial, il n’y a personne d’autre avec qui je préférerais que CS soit gazé à nouveau, à part vous. »

Les fans ont inondé le message d’Amber de messages de félicitations pour avoir survécu à l’épreuve.

L’un d’eux a dit : « Bien joué, je ne tiendrais pas une heure, allez, fille x. »

Un deuxième a écrit : « Vous êtes beaucoup plus courageux que moi ! Je ne réussirais même pas l’examen médical de remise en forme.

« J’ai hâte de regarder. Vous ferez du bien, Amber », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a commenté : « J’ai hâte de regarder celui de ce soir ! J’espère que vous réussirez à merveille.

Celebrity SAS : Who Dares Wins continue ce soir à 21h sur Channel 4.

