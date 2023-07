Amber Rose vérifie les critiques du «colorisme» dans Rant sur le fait d’être biracial

Ambre Rose l’identité raciale est toujours un sujet brûlant, et elle a applaudi aux affirmations qu’elle « perpétue colorisme.” «Je ne suis PAS une putain de femme blanche. Arrête de jouer avec moi », a-t-elle averti.

Le mannequin a partagé une photo sur Instagram au cours du week-end de son récent voyage à New York. Amber a échangé son baldie platine signature contre des faisceaux blonds fluides. The Shade Room a republié sa vidéo, demandant des avis sur le nouveau style fluide qu’elle a secoué. Puis tout l’enfer s’est déchaîné dans les commentaires.

Plusieurs personnes ont relevé la ressemblance avec une autre beauté blonde platine, la regrettée Jacky Oh. Beaucoup d’autres ont raconté à Amber qu’elle ressemblait à une femme blanche avec de longs cheveux blonds. N’avons-nous rien appris des sages paroles de Gretchen Wieners en Méchantes filles? « Vous ne pouvez pas simplement demander à quelqu’un pourquoi il est blanc ! »

« Même pas drôle, je ne savais vraiment pas que c’était elle, je pensais vraiment que c’était une femme blanche, mais elle l’a probablement fait exprès pour être mesquine », a déclaré un commentaire. « Oui vous tous, aujourd’hui elle est blanche », a ajouté quelqu’un. « Harpo, qui est dis [white] femme? » un autre a demandé.

Ce fut la goutte d’eau pour Amber, qui a partagé la dernière saison de College Hill: édition célébrité cette ambiguïté raciale est un déclencheur pour elle. La femme de 39 ans a parlé de faire face à des accusations de « colorisme » simplement à cause de la « génétique » qu’elle « ne peut pas empêcher ».

« Apparemment, ma naissance perpétue le colorisme dans la communauté noire. C’est de la génétique ! Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’air. Je n’essaie pas d’être ce que je ne suis pas », a-t-elle expliqué. Rappelez-vous juste que les esclavagistes blancs ont commencé le colorisme pour nous opposer les uns aux autres, mais en 2023, nous avons toujours cette conversation stupide ** », a-t-elle écrit.

Indépendamment des questions du public, Amber dit qu’elle sait exactement qui elle est. Elle veut juste qu’on la laisse tranquille à ce sujet.

«Je suis NOIR et BLANC maintenant, laissez-moi tranquille sur mon apparence. Je ne peux pas ramper dans la chatte de ma mère et sortir plus sombre pour que vous vous sentiez plus à l’aise avec qui je suis », a-t-elle poursuivi.

Amber a également arrêté les trolls répétant ce qui s’est avéré être mots de combat depuis Joséline Hernandez sur Collège Colline. Un débat sur l’identité d’Amber a éclaté lorsque la star de Zeus Network a défié sa noirceur.

« Tu sais quel est ton problème, tu veux vraiment être une fille blanche », ont dit de nombreuses réponses, citant Joseline.

Interrogée sur le combat, Joseline a doublé et appelé Amber une « Karen » sur Le club du petit-déjeuner.

«Je ne suis PAS une putain de femme blanche. Arrête de jouer avec moi. Je ne suis pas seulement une femme noire non plus. C’est injuste pour les femmes noires et leurs expériences de ma part de dire cela », a expliqué Amber.

La méchante intelligente a transformé The Shade Room en salle de classe avec une leçon sur les différences entre son héritage racial et la perception de sa race dans la société.

«Je peux sympathiser avec les femmes noires, mais je ne suis pas une femme noire à la peau foncée ou à la peau brune pour s’asseoir ici et être délirante et agir comme si je savais à quoi cela ressemble. Je ne sais pas. Le monde ne me traite pas comme ça », a-t-elle déclaré, réfléchissant à ses expériences et à son identité. «Ce n’est pas moi qui dénonce ma noirceur, c’est moi qui le dis par respect pour l’expérience de la femme noire, que je n’ai pas en tant que biraciale à la peau claire. Je ne comprends pas, pourquoi c’est si difficile à comprendre ? elle a demandé.

Ouf, Mme Rose en a marre ! Qui savait qu’une nouvelle perruque déclencherait un autre débat racial ?