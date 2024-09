Amber Rose et Iman Shumpert font une rare apparition en tant que « simples amies »

Amber Rose et Iman Shumpert ont fait une visite surprenante en bord de mer à Miami.

Selon Courrier quotidienOn pouvait voir Amber et Iman sourire lors d’une conversation sur des chaises longues près de l’océan Atlantique.

Selon TMZ Selon des sources, malgré leur apparence amicale, le rendez-vous à la plage était purement platonique, car ils sont tous les deux « juste amis ».

De plus, selon les rapports de la publication, Amber et Iman sont restées des amies proches depuis leur apparition sur le PARI série télé-réalité College Hill : édition des célébrités l’année dernière.

De plus, cette sortie inattendue intervient alors que l’ancien joueur de la NBA est impliqué dans une séparation difficile avec la chanteuse Teyana Taylor avec qui il partage deux jeunes filles : Iman « Junie » Tayla, huit ans, et Rue Rose, quatre ans.





En ce qui concerne la tenue vestimentaire d’Amber, elle était habillée pour la plage avec un maillot de bain une pièce noir licou qui contrastait avec sa coupe au bol blond décoloré.

Le costume présentait un décolleté plongeant et le bouton échancré mettait en valeur ses jambes.

De plus, Rose a assorti son costume avec une paire de lunettes de soleil noires épaisses, ainsi qu’un petit sac à main Chanel matelassé noir tandis qu’elle portait avec elle un épais collier de perles et a ajouté un peu d’éclat avec des boucles d’oreilles créoles en or.

En ce qui concerne l’habillement d’Iman, il portait un collier décoré d’une variété de tirettes de fermeture éclair en argent de formes étranges, et il arborait également un anneau dans le nez.

Selon le média, de retour sur les chaises longues, les deux se sont allongés l’un à côté de l’autre sous des parasols pour ne pas trop griller au soleil.

Il convient de mentionner qu’ils sont tous deux apparus sur Les paris deuxième saison, diffusée en 2023 et mettant en vedette Tiffany Pollard, Joseline Hernandez, O’Ryan, Kwaylon ‘Kway’ Rogers et Parker McKenna Posey, ainsi que Ray J qui revenait après avoir joué dans la première saison.