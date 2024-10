Amber Rose dénonce Beyoncé pour avoir prétendument volé son discours au RNC

« Notre passé, notre présent et notre avenir ont fusionné pour nous rencontrer ici. Imaginez nos filles grandissant, voyant ce qui est possible sans plafonds, sans limites. Imaginez nos grands-mères. Imaginez ce qu’elles ressentent en ce moment. Ceux qui ont vécu pour voir cet historique jour. Même ceux qui ne sont plus physiquement avec nous. Imaginez tous leurs sacrifices consentis pour que nous puissions témoigner de la force d’une femme en son pouvoir.