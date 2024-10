Amber Rose accuse Beyoncé d’avoir COPIÉ son discours après le rassemblement de Kamala Harris

Amber Rose a accusé Beyoncé d’avoir copié son discours peu après sa comparution au rassemblement de Kamala Harris au Texas vendredi.

Le mannequin, 41 ans, a notamment soutenu Donald Trump plus tôt cette année et s’est exprimé sur scène lors de la Convention nationale républicaine qui a eu lieu en juillet.

Dans les discours de Rose et de Beyoncé, les deux hommes ont évoqué le sujet de la maternité tout en s’adressant à la foule à chaque événement.

Le compte Instagram, La salle d’ombrea posté des moments de Beyoncé lors du rassemblement – et Amber a partagé ses réflexions dans la section commentaires.

« Elle veut tellement être moi. Cela a littéralement pris tout mon discours », a écrit la personnalité médiatique, suivie d’un emoji qui roulait les yeux.

Amber Rose, 41 ans, a accusé Beyoncé, 43 ans, d’avoir copié son discours peu après sa comparution au rassemblement de Kamala Harris au Texas vendredi ; Rose vue vendredi à Los Angeles

Dans les discours de Rose et de Beyoncé, les deux hommes ont évoqué le sujet de la maternité tout en s’adressant à la foule à chaque événement ; Beyoncé vue vendredi au Texas

« Elle veut tellement être moi. J’ai littéralement pris tout mon discours », a écrit la personnalité médiatique, suivie d’un emoji qui lève les yeux au ciel.

Le compte Instagram a bientôt partagé à nouveau la vidéo ainsi que la capture d’écran de Rose dans une publication séparée.

Certains utilisateurs des médias sociaux ont critiqué Amber dans la section des commentaires, l’un d’entre eux écrivant: « C’est délirant ».

Un autre a partagé : « Amber Rose, nous te promettons plus que tout que Beyoncé ne veut PAS être toi. »

Un fan a écrit : « Je pense que toutes les mamans en période de vote pensent à leurs enfants », tandis qu’un autre a ajouté : « Si REACHING était une personne Amber, s’il te plaît, pas maintenant. »

Vendredi, Beyoncé a reçu de vifs applaudissements et acclamations de la part des participants alors qu’elle s’exprimait lors du rassemblement de Kamala à Houston – et a également été rejointe par sa collègue chanteuse, Kelly Rowland.

« Nous sommes si heureux d’être ici sur cette scène en tant que fières femmes du Texas soutenant et célébrant le seul et unique vice-président Kamala Harris », a-t-elle déclaré.

La mégastar a félicité Harris et a déclaré qu’elle poussait à l’unité tout en louant l’énergie et la « positivité » dans la salle, ajoutant: « Nous sommes au précipice d’un changement incroyable, au bord de l’histoire. »

Beyoncé a déclaré qu’elle n’était pas là en tant que célébrité mais en tant que mère « qui se soucie profondément du monde dans lequel vivent mes enfants et tous nos enfants, un monde où nous avons la liberté de contrôler notre corps ».

Amber a notamment soutenu Donald Trump plus tôt cette année et s’est exprimée sur scène lors de la Convention nationale républicaine qui a eu lieu en juillet (voir ci-dessus).

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont critiqué Amber dans la section des commentaires, l’un d’entre eux écrivant : « C’est délirant ».

Un fan a écrit : « Je pense que toutes les mamans en période de vote pensent à leurs enfants », tandis qu’un autre a ajouté : « Si REACHING était une personne Amber, s’il te plaît, pas maintenant ».

« Imaginez nos filles grandir en voyant ce qui est possible sans plafonds, sans limites », a-t-elle déclaré.

Beyoncé est mère de trois enfants qu’elle partage avec son mari Jay-Z : Blue Ivy, 12 ans, ainsi que Rumi et Sir, sept ans.

Elle a également demandé à la foule en délire d’imaginer les sacrifices consentis par leurs grands-mères « afin que nous puissions être témoins de la force d’une femme debout en son pouvoir, réinventant ce qu’est le leadership ».

Beyoncé s’est adressée à tout le monde en déclarant « votre vote est l’un des outils les plus précieux et nous avons besoin de vous ».

Elle a déclaré que le Texas avait un rôle à jouer et devait faire partie de quelque chose de plus grand. « Il est temps pour l’Amérique de chanter une nouvelle chanson », a-t-elle déclaré.

Et en juillet, Amber avait également évoqué la maternité alors qu’elle s’exprimait sur scène lors de la Convention nationale républicaine.

À l’époque, le mannequin exprimait que Donald Trump était « la meilleure chance que nous ayons de donner une vie meilleure à nos bébés ».

Rose partage son fils Sebastian, 11 ans, avec l’ex Wiz Khalifa et est également mère d’un fils Slash, cinq ans, qu’elle a accueilli avec Alexander ‘AE’ Edwards.

Beyoncé a déclaré qu’elle n’était pas là en tant que célébrité mais en tant que mère « qui se soucie profondément du monde dans lequel vivent mes enfants et tous nos enfants, un monde où nous avons la liberté de contrôler notre corps » ; vu vendredi au Texas

Elle a ajouté qu’elle n’avait autrefois pas soutenu Trump, mais que ses sentiments avaient changé après avoir fait ses propres recherches.

«J’ai réalisé que Donald Trump et ses partisans ne se soucient pas de savoir si vous êtes noir, blanc, gay ou hétéro, c’est de l’amour.» Et c’est à ce moment-là que j’ai compris que ce sont mes gens, c’est ici que j’appartiens.

Amber a déclaré que son père avait été un partisan de Trump avant elle, mais elle pensait à l’époque que l’ancien élève de The Apprentice était raciste.

Cependant, son père a insisté sur le fait qu’il ne l’était pas et a demandé à sa fille de prouver qu’il l’était.

« Et quand il a insisté, il a dit de le prouver. Donc, pour prouver que mon père avait tort, j’ai fait mes recherches et j’ai étudié tout ce qui concernait Donald Trump.

Rose a ensuite expliqué que la recherche et les « partisans du chapeau rouge » de Trump avaient modifié sa vision du 45e président des États-Unis.

« Alors j’ai abandonné ma peur du jugement, d’être incompris, d’être attaqué par la gauche et j’ai aussi mis le chapeau rouge. Je ne me suis jamais senti plus libre et plus amoureux de mon pays qu’aujourd’hui.

À l’époque, le mannequin exprimait que Donald Trump était « la meilleure chance que nous ayons de donner à nos bébés une vie meilleure ; vu avec Donald et Melania Trump ci-dessus

Vendredi, Amber a été aperçue assistant au premier match des World Series pour voir les Dodgers de Los Angeles vaincre les Yankees de New York 6-3.

En arrivant au Dodgers Stadium, la star – qui était auparavant sortie avec Kanye West – a fait un signe de paix et un sourire joyeux.

La mère de deux enfants a enfilé un jean ajusté, une chemise des Dodgers et des baskets blanches confortables.

Pour une touche finale, Rose a ajouté une paire de boucles d’oreilles flashy ainsi qu’un chapeau Trump rouge vif sur le dessus de sa tête.