Amber Portwood s’exprime sur Instagram après avoir perdu la bataille pour la garde de son fils de quatre ans

La star de télé-réalité “Teen Mom”, Amber Portwood, a évoqué la perte de la garde de son fils de 4 ans au profit de son ex-petit ami, Andrew Glennon. Portwood a déclaré qu’elle était “dévastée et navrée” par cette décision.

“Je suis dévastée et j’ai le cœur brisé par ce résultat. J’ai travaillé si dur pour m’améliorer et améliorer mes relations avec mes enfants”, a-t-elle partagé sur Instagram. Elle a parlé de son passé de toxicomanie et de sa santé mentale.

“Une personne devrait avoir une chance de se racheter et ne pas être attachée à ses problèmes du passé”, a déclaré Portwood.

La star de MTV a déclaré qu’elle avait suivi une thérapie, suivi des cours et fait d’autres efforts pour changer son comportement.

“Je n’arrêterai jamais de me battre pour mes enfants que j’aime plus que tout. Je vis dans un cauchemar depuis si longtemps, essayant de faire mes preuves. Je ne souhaiterais cette douleur insupportable à aucune mère ou père”, a-t-elle déclaré. conclu.

La bataille juridique entre Portwood et Glennon dure depuis 2019, lorsque Portwood a été arrêtée pour violence domestique contre Glennon, lorsqu’elle l’aurait frappé alors qu’il tenait leur fils, James.

Glennon a abordé la décision de garde, disant E !“nous avons enduré le cauchemar, maintenant nous arrivons à vivre le rêve.”

Portwood était sur “Teen Mom OG” et était également sur “Teen Mom: Girls ‘Night In” et “Teen Mom: Family Reunion. Elle a également une fille, Leah Leann Shirly avec son ex, Gary Shirly.