Amber Portwood révèle la raison choquante de la disparition de Gary Wayt et de la fin de ses fiançailles

Lors de la finale de la saison de Teen Mom: The Next Chapter, jeudi, le passé de Portwood l’a rattrapée, alors que les fans apprennent enfin ce qui aurait poussé son ex-fiancé à fuir leur cabane en Caroline du Nord et à annuler leurs fiançailles.

Ambre Portwood détaille enfin ce qui a conduit à la disparition de son ex-fiancé Gary Wayt.

Lors de la finale de la saison de Maman ado : le prochain chapitre Jeudi, Amber est reprise par les équipes de production de MTV après son amie de longue date et camarade de casting Maci Bookout la conduit au Tennessee depuis l’hôtel de Caroline du Nord où Amber et Gary séjournaient lorsque son partenaire de l’époque a disparu.

« Alors, que s’est-il passé ? », demande le producteur de l’émission, Larry.

« Je suppose que son père a lu mon Wikipédia », dit Amber, avant qu’une capture d’écran du passé sordide de la star de MTV n’apparaisse sur l’écran, y compris ses démêlés avec la justice et son passé abusif avec son ex. Gary Shirleyavec qui elle partage une fille de 15 ans, Leah.

« Je pense qu’il se résumait au fait qu’il avait peut-être entendu parler de sa famille ou quelque chose comme ça, mais il ne m’en a rien dit », poursuit-elle. « Je disais juste : « Je ne peux pas faire ça. Non. Comment pouvons-nous nous marier alors si ta famille ne peut pas m’accepter et tout ça ». Et peut-être qu’il a pris ça comme si je rompais avec lui. Il me semblait qu’il était peut-être bouleversé et désespéré. »



En larmes, Amber a eu une lueur d’espoir après avoir reçu un appel de son manager, qui l’a informée que TMZ avait appelé pour lui annoncer que Gary avait été localisé.

« C’est vrai ? » s’exclame Amber avant d’apprendre que Gary a prévenu le média qu’il est en vie et en bonne santé. « Tu es sérieux ? »

« Ils vont le retirer de la liste des personnes disparues », lui dit le manager d’Amber.

La personnalité de longue date de la télévision semble soulagée en apprenant la nouvelle, tandis que son manager s’efforce d’obtenir plus d’informations sur le lieu où se trouve Gary.

« Il a donc pu contacter la police. Est-ce qu’il vous a envoyé des messages ? » demande Larry.

« Non », répond Amber. « Cela fait un peu sonner l’alarme », répond Larry.



Un signal d’alarme, en effet, avec le manque de contact de Gary comme signe des choses à venir, mais pas sans avoir d’abord obtenu la réaction d’OG Gary.

Les caméras se dirigent vers sa maison, où il est assis avec sa femme, Kristina, alors qu’ils lisent les gros titres sur Amber et Gary.

« Je dois éprouver un peu de compassion pour elle », admet Gary. « Mais je n’éprouve aucune compassion pour le fait que vous ne voyiez pas votre enfant. »

« C’est une autre chose aussi. J’aimerais qu’Amber s’en rende compte. Les hommes vont et viennent. Les amis vont et viennent. Mais ceux qui restent, ce sont vos enfants », ajoute Kristina.

Amber se rend ensuite chez son psychiatre après la disparition de Gary pour déballer ce qui s’est passé – certes dans un état un peu maniaque – elle a du mal à se rendre à son rendez-vous après avoir subi un traumatisme sur son chauffeur Uber.



« Cet homme m’a brisée », dit-elle en larmes, tandis que son amie, qui voyageait avec elle dans un autre véhicule, tente de la faire sortir de la voiture. « J’étais stable. Et là, c’était la première fois depuis des années dans ma vie. J’ai 34 ans. Je ne suis pas bien parce qu’un homme m’a passé la bague au doigt », poursuit Amber. « Tu m’as brisée parce que nous étions vraiment amoureux. Le jour où cet homme est parti, sans raison. Et je dirais sans raison parce qu’il n’y avait aucune raison, et il a ruiné quelque chose de tellement bien. Je suis brisée maintenant. »

Amber dit qu’elle a été bombardée d’attention médiatique au milieu La disparition de Garyaccusant les médias de l’avoir dépeinte sous un jour négatif et l’accusant même d’avoir « tué » Gary après sa disparition.

« Tu sais ce que tu ressens quand les gens te traitent de meurtrière auprès de ton putain de fiancé ? » hurle Amber. « Tu sais ce que ce putain de fiancé ressent ? Il ne sait pas ce qu’il a fait ! Ils m’ont traitée de meurtrière et ils ont dit que je l’avais tué ! »

Lorsqu’elle a pu entrer en contact avec son psychiatre, Amber a clairement fait comprendre qu’elle était dans une mauvaise passe, notant que malgré les relations traumatisantes qu’elle a vécues dans le passé avec ses ex Andrew et Matt, personne ne l’a « brisée » comme Gary.



« Si vous voulez montrer ce qu’est un chagrin d’amour, c’est ça », dit Amber. « Il ne s’agit pas seulement d’un homme. Nous avons vécu quelque chose de mieux que ce que nous avons tous les deux vu dans notre vie avec d’autres personnes. Il a regardé ma famille, ma fille et m’a simplement demandé une grande famille heureuse. »

« C’est vraiment une perte », répond son psychiatre.

Amber et Gary ont ensuite annulé leurs fiançailles, l’épisode marquant la première fois qu’Amber a partagé la raison de sa disparition depuis leur séparation en juin.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide en matière de santé mentale texte « FORCE » à la ligne de crise par SMS au 741-741 pour être mis en contact avec un conseiller de crise certifié.