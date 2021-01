Ambre Portwood va de l’avant avec une bataille juridique contre son ancien petit ami Andrew Glennon.

Le lundi 11 janvier, le joueur de 30 ans Adolescent maman og La star a reçu une ordonnance restrictive contre son ex après qu’il aurait refusé de lui accorder du temps parental avec leur fils de 2 ans James à certaines occasions. Alors que Glennon, 36 ans, partage la garde légale conjointe avec Portwood, il a obtenu la garde physique principale après qu’elle a plaidé coupable de violence domestique en 2019 pour l’avoir prétendument agressé.

« Amber est dans un bien meilleur endroit que 2019 et 2020 », a déclaré une source proche de Portwood à E! Nouvelles exclusivement. « Elle est prête à se battre pour son fils et à retrouver sa vie. Cette situation juridique est un revers bien sûr mais elle veut continuer sur une voie positive. »

Portwood demande actuellement que Glennon soit tenue pour outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté le calendrier de garde ordonné par le tribunal et que le temps parental qu’elle a perdu soit «rattrapé» plus tard cette année, selon des documents judiciaires obtenus par Le soleil. L’affaire est en cours et la prochaine audience de la paire devrait avoir lieu virtuellement le 19 janvier.