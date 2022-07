Amber Portwood perd la garde de son fils Jack: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AJ Mast / MEGA

Ambre Portwood aurait perdu la garde de son fils de 4 ans Jack après une bataille judiciaire de trois ans avec son père Andrew Glennon. Un juge de l’Indiana a accordé la Maman adolescente OG ex seule garde légale et physique de la star de leur fils et permet à Jack d’être transféré en Californie depuis l’Indiana, où il résidera avec Andrew dans le domaine familial de Malibu, selon des documents obtenus par Le soleil. HollywoodLa Vie a contacté les représentants d’Amber pour commentaires.

En plus de la décision de garde et de réinstallation, le juge a demandé qu’Andrew “recherche et tienne compte de l’opinion de la mère avant de prendre des décisions importantes concernant le traitement médical, l’éducation et la religion de l’enfant”, selon le point de vente. La bataille judiciaire, qui a commencé en 2019 après l’arrestation d’Amber pour batterie domestique contre Andrew, s’est terminée avec Amber recevant des droits de visite de nuit qui seront mis en mouvement par phases pour permettre à Jack de s’adapter au nouveau calendrier.

Les relations tumultueuses d’Amber avec ses anciens beaux et enfants – elle partage également une fille de 13 ans Horrible avec ex Gary Shirley – a joué sur MTV Maman ado franchisé depuis des années. Lors de la finale de Maman adolescente : réunion de famille en mars, Amber a déclaré qu’elle “ne renoncerait jamais” à réparer son statut fracturé avec Leah, qui vit maintenant avec Gary et sa femme. Des mois plus tôt, après avoir pris d’assaut le Maman adolescente OG retrouvailles lors d’une bagarre avec Gary au sujet de Leah en quête de thérapie, Amber a insisté sur le fait qu’elle était bien avec sa fille.

La star de télé-réalité a également révélé qu’elle avait été ouverte sur ses problèmes de santé mentale et ses troubles liés à la consommation de substances avec Leah. « Elle a posé des questions. Je lui ai toujours dit la vérité, autant que je pouvais pour son âge », a expliqué Amber lors de la réunion. « En vieillissant, elle a appris davantage. Avec son âge en ce moment, elle est un peu comme, ‘Eh bien, je n’aime pas cette attitude ou ce comportement. Je ne suis pas comme ça.’ Je pense qu’elle a parfaitement le droit d’être en colère contre moi pour beaucoup de choses. Je lui ai laissé ressentir ses émotions et je le comprends.