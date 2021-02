Ambre Portwood met les choses au clair sur sa relation avec Dimitri Garcia.

Quand Adolescent maman og a lancé une toute nouvelle saison en janvier, les fans ont été témoins d’un rare aperçu du couple parlant via Facetime. Alors que certains ont émis l’hypothèse qu’il y avait des problèmes au paradis, Amber a révélé exclusivement à E! Nouvelles qu’ils sont toujours en contact et en couple.

«Je n’ai pas vu Dimitri depuis 11 mois», a-t-elle expliqué. « J’ai toujours de l’amour pour lui et nous parlons encore. C’est un type bien. C’est un type formidable. »

Amber a poursuivi: « Je n’ai jamais de ma vie rencontré un type aussi authentique. Vous ne pouvez pas jeter quelqu’un comme ça loin pendant 11 mois. De rester assis là et de dire que je sais ce qui va se passer demain ou quand il va venir de retour, ce serait un mensonge. Je dis que nous sortons ensemble et non, je ne dis pas que nous sommes petit ami et petite amie. Ma vision actuelle est sur ma croissance personnelle et me concentrer sur mes enfants. »

En fait, Amber a déclaré qu’elle se concentrait sur le fait d’être la meilleure maman de son fils de 2 ans James, qu’elle partage avec ex Andrew Glennon, ainsi qu’une fille de 12 ans Horrible, avec qui elle co-parents Gary Shirley.